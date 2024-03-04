Тренер «Хапоэля»: если вы думаете, что в чемпионате Израиля не курят траву, вы ошибаетесь

Главный тренер тель-авивского «Хапоэля Шломо» Данни Франко высказался об отношении к марихуане в израильском чемпионате.

Ранее защитник «Хапоэля Шломо» Ксавье Манфорд был отстранён от игры за нарушение антидопинговых правил. Манфорд был отстранён Израильским антидопинговым агентством за положительный тест на каннабис, который входит в число запрещённых препаратов. Результат был получен в ходе обычного допинг-теста, проведённого в декабре. Предполагается, что Манфорд больше не примет участия в Еврокубке в этом сезоне.

«Тест Ксавье Манфорда стал для всех нас болезненной бомбой. Это удивительно ещё и потому, что он уже прошёл немало тестов и всегда выходил из них здоровым. Я никого не осуждаю, есть правила, и их нужно уважать.

Вы можете регулировать порог как угодно. Если вы думаете, что большинство иностранцев в лиге не курят и некоторые израильтяне тоже, то вы ошибаетесь. То, что он преувеличил и превысил его, ненормально. Это не на уровне курящего или некурящего человека, это ненормально на уровне нас как группы и того, что мы здесь строим. Мы ожидаем ответственности», — сказал Франко.

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Еврокубок. «Бешикташ» — «Хапоэль Тель-Авив»: