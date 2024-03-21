«Наша цель — вернуть титул». Тони Джекири – о задаче ЦСКА на сезон

Центровой ЦСКА Тони Джекири рассказал о целях его команды на оставшуюся часть сезона в Единой лиге ВТБ.

«Мы должны лучше действовать в оборонительной стадии нашей игры, в ситуациях один в один, плотнее опекать своих оппонентов. В этом компоненте в последнее время есть определённые проблемы. Нам всем нужно лучше реагировать на отскоки, забирать больше подборов, тогда защита будет гораздо эффективнее.

Но после таких игр, как с «Енисеем», главное — не опускать голову и продолжать работать, важнейшие игры ещё впереди. Цель ЦСКА на этот сезон — вернуть титул», — приводит слова издание нигерийца Джекири Legalbet.

В состоявшемся в среду матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА дома уступил «Енисею» со счётом 65:74.

Армейцы занимают второе место в группе А Единой лиги ВТБ, уступая казанскому «УНИКСу». В следующем матче ЦСКА 25 марта сыграют дома с питерским «Зенитом».