Матч «Зенита» и «Енисея» в Единой лиге перенесён

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и санкт-петербургским «Зенитом» перенесён с 30 марта на 31-е, сообщает пресс-служба красноярского клуба.
«Матч с «Зенитом», запланированный на 30 марта, переносится на 31 марта. Он также состоится в «Арена.Север», начало — в 18:00.
Все приобретённые билеты действительны на новую дату игры», — говорится в пресс-релизе команды.
Ранее Единая лига ВТБ перенесла четыре матча чемпионата. 24 марта организацией было опубликовано новое расписание матчей.
ЦСКА — «Зенит» — 28 марта.
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 1 апреля.
«Парма» — «Енисей» — 10 апреля.
Ранее стало известно, что перенесённый матч Единой лиги ВТБ между командами «Самара» и «Пари Нижний Новгород» пройдёт без зрителей.