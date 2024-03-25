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Матч «Зенита» и «Енисея» в Единой лиге перенесён

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и санкт-петербургским «Зенитом» перенесён с 30 марта на 31-е, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Матч с «Зенитом», запланированный на 30 марта, переносится на 31 марта. Он также состоится в «Арена.Север», начало — в 18:00.

Все приобретённые билеты действительны на новую дату игры», — говорится в пресс-релизе команды.

Ранее Единая лига ВТБ перенесла четыре матча чемпионата. 24 марта организацией было опубликовано новое расписание матчей.

ЦСКА — «Зенит» — 28 марта.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 1 апреля.

«Парма» — «Енисей» — 10 апреля.

Ранее стало известно, что перенесённый матч Единой лиги ВТБ между командами «Самара» и «Пари Нижний Новгород» пройдёт без зрителей.