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Сан-Антонио Спёрс, Виктор Вембаньяма: первая сборная всех звёзд по игре в обороне, уникальное достижение в истории НБА

Вембаньяма — уникальный! Центровой «Сан-Антонио» творит историю НБА на наших глазах
Никита Бирюков
Вембаньяма творит историю НБА на наших глазах
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Достижения французского таланта в 20 лет не перестают удивлять!

Стартовал финал Восточной конференции в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, «Бостон Селтикс» не без проблем одолел «Индиану Пэйсерс» в овертайме, а лига продолжает раздавать награды за прошедший регулярный чемпионат. На этот раз всё внимание общественности приковал к себе молодой французский уникум Виктор Вембаньяма, который выступает за «Сан-Антонио Спёрс». НБА объявила список баскетболистов по итогам сезона-2023/2024, попавших в первую и вторую символическую сборную по игре в защите.

Первая сборная:

Вторая сборная:

  • Алекс Карузо («Чикаго Буллз»);
  • Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);
  • Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»);
  • Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);
  • Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).

Так в чём соль? В том, что Вембаньяма стал первым в истории НБА новичком, удостоившимся попадания в первую сборную всех звёзд по игре в защите. Великие центровые — Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Мануте Бол, Хаким Оладжьювон и Карим Абдул-Джаббар — в свои дебютные сезоны в лиге попадали лишь во вторую сборную. Уникальное достижение французского центрового!

Это при том, что Виктор всерьёз рассматривался на лучшего оборонительного игрока сезона наряду с соотечественником Руди Гобером, который в итоге и забрал четвёртую статуэтку DPOY в своей карьере. Вембаньяма закончил голосование на втором месте. Вемби попутно попал в первую символическую сборную новичков сезона и получил награду «Новичка сезона». Вот такой в целом сезон получился у центрового «Спёрс», довольно неплохо для 20-летнего паренька.

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21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блок-шота в среднем за игру у Вембаньямы в первый сезон. Впечатляющие цифры, но французу есть куда расти и в чём прибавлять. К слову, юное дарование и не собирается останавливаться. Все поголовно говорят, что Вемби — профессионал до мозга костей и продолжает тренироваться по два раза в день даже в межсезонье.

«Сан-Антонио» получил два выбора на драфте 2024 года (четвёртый и восьмой пик) и может провернуть парочку обменов в межсезонье, чтобы улучшить команду. Поговаривают о возможном приходе Трея Янга, способного организовать с Вембаньямой интересную пару. В общем, у «шпор» достаточно ресурсов и места под потолком, чтобы привлечь в клуб кого угодно. Вопрос в том, захочет ли кто-то переезжать в Техас?

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Вембаньяма — уникальный! Но даже лучшим из лучших нужна поддержка и качественные партнёры. «Сан-Антонио» во главе с Грегом Поповичем придётся выбирать: продолжать развивать Девина Васселла, Джереми Сохана, Келдона Джонсона и верить в лучшее или попытаться выменять звёзд, чтобы бороться за путёвку в плей-офф, если это получится, конечно же. Старина Поп точно умеет играть вдолгую, но у него остаётся всё меньше времени. А ведь тренеру 75 лет! Поэтому клубу нужно не растрачивать чемпионский опыт специалиста впустую.

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