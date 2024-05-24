«Панатинаикос», «Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос» — в главном европейском турнире.

«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE

Сегодня, 24 мая, будут сыграны два матча в рамках «Финала четырёх» главного европейского баскетбольного турнира — Евролиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Панатинаикос» — «Фенербахче» и «Реал» — «Олимпиакос».

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