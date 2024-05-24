«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE
«Панатинаикос», «Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос» — в главном европейском турнире.
Сегодня, 24 мая, будут сыграны два матча в рамках «Финала четырёх» главного европейского баскетбольного турнира — Евролиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Панатинаикос» — «Фенербахче» и «Реал» — «Олимпиакос».
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Live Артемий Берстенев
Почему следует смотреть Евролигу?
08:26 Артемий Берстенев
📹 Где смотреть матчи?
Прямой эфир официально в России покажет платформа Okko. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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