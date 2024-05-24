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Панатинаикос — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Евролига, Панатинаикос — Фенербахче, Реал Мадрид — Олимпиакос, онлайн-трансляция, 24 мая 2024: где смотреть, расписание

«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
У команд нет права на ошибку! LIVE
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«Панатинаикос», «Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос» — в главном европейском турнире.

Сегодня, 24 мая, будут сыграны два матча в рамках «Финала четырёх» главного европейского баскетбольного турнира — Евролиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Панатинаикос» — «Фенербахче» и «Реал» — «Олимпиакос».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная сетка
Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 19:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

📹 Где смотреть матчи?
Live Артемий Берстенев
Почему следует смотреть Евролигу?
«Финал четырёх» будет незабываемым! Собрали главные интриги Евролиги
«Финал четырёх» будет незабываемым! Собрали главные интриги Евролиги
08:26 Артемий Берстенев

📹 Где смотреть матчи?

Прямой эфир официально в России покажет платформа Okko. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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