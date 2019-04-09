Суперэкспресс на ЛЧ и ЛЕ: играем коэффициент 12.17

9 апреля на «Энфилде» «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов встретится с «Порту». Сутками позже «Аякс» примет «Ювентус» на «Йохан Круифф Арене», а на следующий день «Арсенал» сразится «Наполи» на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» во втором по значимости европейском клубном турнире. Лишь в одной из трёх пар букмекеры определились с явным фаворитом. Победа мерсисайдцев в битве с коллективом Сержиу Консейсау доступна за коэффициент 1.30.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Порту» (09.04.2019)

«Ливерпуль» взял три очка в поединке с «Саутгемптоном», вернул себе первую строчку в АПЛ и увеличил серию побед до пяти матчей. Благоприятный эмоциональный фон очень важен для любой команды Юргена Клоппа, поэтому лидерство красных во внутреннем первенстве придаст им дополнительную уверенность.



«Порту» разобрался с «Боавиштой» и продолжает борьбу с «Бенфикой» за титул в Португалии. В предыдущих стадиях Лиги чемпионов парням Сержиу Консейсау откровенно везло с соперниками. В группе «драконы» встретились с оппонентами, которые сейчас занимают 4-е место в РПЛ, 14 строчку в Бундеслиге и 2 позицию в Турции. На стадии 1/8 финала Касильяс и компания еле-еле прошли «Рому», которая в Серии А находится даже ниже «Аталанты».

Из восьми команд, оставшихся в Лиге чемпионов, именно «Порту» выглядит самым слабым коллективом как по составу, так и по игре. Пока португальский гранд разбирался со скромными противниками, «Ливерпуль» конкурировал с очень серьёзными оппонентами. Красные вышли из самой сложной группы, прошли «Баварию», а в АПЛ продолжаются сражаться с «Манчестер Сити».



Единственной проблемой для Клоппа может стать отсутствие Робертсона, получившего лишний горчичник в матче с «Баварией», но у «Ливерпуля» есть универсал Милнер, готовый закрыть любую позицию. У «Порту» помимо травмированных футболистов есть две невероятно важные потери. Опытнейшие Пепе и Эррера, которые цементируют центральную ось, не помогут гостям из-за перебора карточек.



Под давлением фанатов на «Энфилде» и заново набравшего ход «Ливерпуля» коллектив Сержиу Консейсау с огромной вероятность развалится на части. В прошлом сезоне красные в первом матче разгромили «Порту» в очной дуэли со счётом 5-0, нечто похожее мы ожидаем и на этот раз. Букмекеры позволяют проверить фору «-2» за сочные 2.50, что выглядит аппетитно.



Явный фаворит находится в прекрасной форме, играет при поддержке своих трибун и выступает на фоне уверенности из-за первой позиции во внутреннем первенстве. Лидер АПЛ по определению имеет высокий шансы на разгром с командой чуть выше среднего уровня по европейским меркам. «Ливерпуль» наверняка победит с разницей в 3-4 гола, но в случае виктории в пару мячей нас ожидает возврат.

Прогноз матча «Аякс» – «Ювентус» (10.04.2019)

«Ювентус» в не самом простом матче переиграл «Милан» и может спокойно набрать 100 очков по итогам сезона в Серии А. Массимилиано Аллегри пробует различные тактические варианты во внутреннем первенстве и подводит своих футболистов в оптимальном состоянии именно к Лиге чемпионов.



Разумеется, главной новостью из стана туринцев следует назвать возвращение в строй Роналду. В Серии А «старая сеньора» легко разбирается и без Криштиану, но в Лиге чемпионов великий португалец «Ювентусу необходим.



«Аякс» воспользовался подарком Леонида Слуцкого и сравнялся по очкам ПСВ во внутреннем первенстве. Парни Эрик тен Хага в группе на равных бились с «Баварией», затем прошли «Реал», и теперь им уже нечего бояться. Каждый следующий шаг сделает амстердамских игроков ещё большими героями, а за неудачу ни один болельщик не скажет плохого слова.



Эрик тен Хаг прекрасно понимает сильные и слабые стороны своей команды. Играть в тактические шахматы со столь искушённым и опытным противником себе дороже. «Аякс» обязательно продолжит действовать в наглой манере в битве с очередным европейским грандом, поэтому в данном поединке мы проверим тотал больше 2,5 за приличные 2.02.



С «Баварией» действующий чемпион Нидерландов выдал 1-1 (хотя моментов в той встрече было на несколько голов) и 3-3, а с «Реалом» 1-2 и 4-1. «Аякс» сейчас на эмоциональном подъёме и постарается доминировать, так как в тягучей игре больше шансов у «Ювентуса» из-за разницы в исполнительском мастерстве и опыте отдельных исполнителей.



Для «старой сеньоры» молодой и дерзкий оппонент выглядит чуть ли не идеальной добычей. Массимилиано Аллегри не станет во втором европейском выезде подряд явно отдавать инициативу. «Ювентус» извлёк урок из битвы с «Атлетико» и в предстоящем сражении обязательно поразит ворота «Аякса». Обоюдоострый футбол на встречных курсах подарит нам не менее трёх мячей.

Прогноз матча «Арсенал» — «Наполи» (11.04.2019)

«Арсенал» в своём фирменном стиле потерял очки в самый неподходящий момент и теперь рискует не попасть в топ-4 в АПЛ. С другой стороны, «канониры» вполне способны пробиться в Лигу чемпионов и через победу в менее значимом европейском турнире, который Унаи Эмери выигрывает чаще всех.



«Наполи» сейчас находится в некоторой эмоциональной яме. Титул в Серии А давно упущен, конкуренты в борьбе за вторую строчку серьёзно отстают, поэтому неаполитанцы крайне невнятно провели две последние встречи во внутреннем первенстве. Коллектив Карло Анчелотти уступил «Эмполи», а затем выдал ничью с «Дженоа», находившись час в численном большинстве.



Котировки аналитиков на выбранный нами поединок попросту поражают. Виктория «Арсенала» на своём поле доступна за 2.41, что похоже на настоящий подарок. У «канониров» дома 13 побед за последние 15 матчей при том, что коллектив Унаи Эмери на выбранном отрезке переиграл «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». На наш взгляд, нынешний «Наполи» уступает всем указанным клубам.



Неаполитанцы в гостях регулярно проигрывают серьёзным командам. Коллектив Карло Анчелотти на выезде потерпел поражения от «Ливерпуля», «Интера», «Милана» и даже «Зальцбурга». Да, недавно была шикарная победа над «Ромой», но подобное случается редко. «Арсенал» в родных стенах способен одолеть кого угодно, а Унаи Эмери славится умением давать результат как раз в Лиге Европы.



Для «канониров» неудача с «Эвертоном» не станет серьёзной проблемой в ближайшем сражении. Унаи Эмери живёт эмоциями, поэтому футболисты «Арсенала» даже не вспомнят прошлый поединок и при поддержке фанатов понесутся вперёд. У Карло Анчелотти всё работает несколько иначе. «Наполи» порой выдаёт серии выдающихся по качеству матчей, которые сменяются отрезками с провальными результатами.



Неаполитанцы не выглядят коллективом, способным по взмаху волшебной палочки резко преобразиться и выдать свой лучший матч, зато любой клуб Унаи Эмери подобным умением отличается. Домашняя атмосфера сыграет свою роль, и «Арсенал» сделает первый шаг на пути к полуфиналу Лиги Европы.

Суперэкспресс на матчи «Ливерпуль» — «Порту», «Аякс» – «Ювентус», «Арсенал» — «Наполи»

В прошлогоднем плей-офф «Ливерпуль» со счётом 5-0 уничтожил «Порту» в первом поединке противостояния из двух матчей. Коллектив Сержиу Консейсау остался без Пепе и Эрреры и на переполненном «Энфилде» практически не имеет шансов даже на достойное поражение. Фора «-2» на красных за 2.50 позволяет перестраховаться на случай проблем хозяев с реализацией, но в целом, мы ждём разгром португальцев.



«Аякс» не боится грандов европейского футбола и с любым соперником играет на победу. «Ювентус» после провала в выездном матче с «Атлетико» не позволит себе снова выглядеть блекло в гостях. Оба коллектива постараются добыть перевес за счёт успеха у чужих ворот, поэтому мы возьмём тотал больше 2,5 за 2.02.



У «Наполи» отвратительные результаты в недавних матчах. Подопечные Карло Анчелотти и в гостях «Эмполи» и скатали дома ничью с «Дженоа», больше часа обладая численным преимуществом. «Арсенал» тоже не блеснул на выходных, но Унаи Эмери способен за короткий срок взбодрить футболистов. Победа «канониров» за 2.41 нас вполне устраивает, ведь из последних 15 поединков на своём поле лондонцы выиграли 13.



Ставка №1: победа «Ливерпуля» с форой «-2» за 2.50



Ставка №2: тотал больше 2,5 в матче «Аякс» — «Ювентус» за 2.02



Ставка №3: победа «Арсенала» за 2.41



Общий коэффициент суперэкспресса — 12.17. Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.



