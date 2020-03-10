«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: Да Коста и Марков не станут спешить с уходом в отпуск

В шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Йокеритом» 11 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Локомотив» — «Йокерит» команда Лаури Марьямяки котируется с коэффициентом 2.20. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 11 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.70, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.23. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча «Локомотив» — «Йокерит» (11.03.2020)

Слухи о смерти «Локомотива» оказались сильно преувеличены. Начавшаяся с трёх поражений с общим счётом 1:14 серия уже сейчас вошла в тройку самых упорных в первом раунде Кубка Гагарина — 2020. С одной стороны, это многое говорит о балансе в КХЛ: четвертьфиналы конференций часто проходят в одну калитку.

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В то же время это намекает на характер и желание самих ярославцев, которые не опустили руки после полнейшего провала на старте серии. Первую шайбу в равных составах они забросили на исходе 209-й минуты противостояния, а теперь имеют реальные шансы добраться до седьмого матча.



Возникает подозрение, что тренерский штаб намудрил с нагрузкой, в результате чего хоккеисты выходят на пик формы не в самом начале марта, а спустя неделю. Визуально создаётся ощущение, что так оно и есть. Дело в том, что в стартовых матчах «шуты» полностью выигрывали конёк и доминировали в силовой борьбе.



Подопечные Майка Пелино элементарно не могли доехать до чужих ворот (в двух первых поединках они наносили жалкие восемь бросков к исходу двух периодов), сильно уступали в движении и много удалялись. Постепенно ситуация изменилась, причём довольно радикально.



В четвёртой игре финны не слишком усердствовали, а в пятой уже элементарно не справлялись. «Локомотив» много играл в тело, постоянно оказывал давление на соперника и не давал тому поднять голову. Исход мог бы оказаться иным, однако Илья Коновалов не поплыл после двух шайб за 121 секунду и в нужный момент подтащил (4:2).

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В третьем периоде российский клуб забросил три безответные шайбы и вернул серию в Ярославль. Помимо скачка в движении нужно выделить два фактора: дисциплину и меньшинство. В Хельсинке за 60 минут было всего четыре удаления. Хозяева, для сравнения, схватили шесть малых штрафов.



За восемь минут численного преимущества «Йокерит» так и не сумел отличиться, хотя входит в элиту КХЛ по реализации большинства. Здесь дело не столько в удаче, сколько в действиях «железнодорожников»: бросаются под шайбу, перехватывают обостряющие передачи, зачищают пятачок.



Такой «Локомотив» вполне способен дойти до седьмого матча. Если вратари снова будут держать удар, шансы непременно появятся. «Йокерит» явно не ожидал от едва живого противника такой прыти и в какой-то момент может просто поплыть, ведь в трёх стартовых играх его преимущество было колоссальным.



Поддержка болельщиков ярославцам обеспечена, плюс положительный эмоциональный фон после двух побед подряд. Если подопечные Майка Пелино действительно подбираются к пику формы, то «шутам» придётся несладко. На наш взгляд, шансы в шестом матче равны, а потому попробуем сыграть против линии.

Букмекеры дают мощнейший коэффициент 2.89 на победу хозяев — можно проверить и его. А в остальном всё зависит от того, насколько вы любите рисковать. Аккуратная ставка 1Х идёт за вполне нестыдный коэффициент 1.71, а П1 с нулевой форой — за 2.24. В родных стенах шансы «Локо» явно не ниже.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Йокерит»

«Локомотив» одержал две победы подряд и вдохнул интригу в эту серию. В пятом матче ярославцы добавили в движении. Если так пойдёт и дальше, дело может дойти до седьмой встречи. На наш взгляд, на своём льду шансы «железнодорожников» как минимум не ниже, а потому логично играть против линии.



Ставка: «Локомотив» победит с нулевой форой за 2.24.