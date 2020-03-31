Официально чемпионат России приостановлен до 10 апреля, но раньше лета сезон едва ли возобновится.

«Локомотив» и «Краснодар» могут сыграть стыковой матч за второе место. Чего ждать от РПЛ?

Всемирная организация здравоохранения в первой половине марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии – болезнь затронула большинство стран и все континенты. 17 марта УЕФА провела собрание, по итогам которого Евро-2020 оказался перенесён на 2021 год. В тот же день РПЛ объявила о приостановке сезона.

Перенос чемпионата России из-за коронавируса, прогноз и анализ линии букмекеров

В футбольном мире на фоне пандемии продолжаются лишь два чемпионата — в Беларуси и Никарагуа. Все остальные лиги перестали проводить матчи ещё в марте: кто-то сделал это раньше, кто-то позже. Из более-менее значимых первенств до последнего держались Турция и Австралия, неделю назад прекратили играть в Анголе.

Чемпионат Европы по футболу дойдёт до Санкт-Петербурга. Букмекеры в этом не сомневаются Букмекеры уверены, что УЕФА не откажется от запланированного формата даже на фоне пандемии.

Официально сезон в РПЛ на данный момент остановлен только до 10 апреля, однако никто не сомневается в том, что этот срок будет продлён на солидный период. ЦСКА и «Урал», например, накануне продлили отпуск до 1 мая, а подобные решения не берутся с потолка. Судя по неофициальным данным, возобновление чемпионата состоится не ранее 30 мая, то есть в ближайшие два месяца Российская Премьер-Лига продолжит находиться на карантине.

Самое интересное тут — попробовать понять, что будет дальше. Всё упирается в распространение коронавируса. Учёные ожидают, что в России эпидемия пойдёт на спад примерно через полтора-два месяца. Варианта вырисовывается три, каждый из них вполне вероятен. Букмекеры, разумеется, тут как тут.

Первый расклад — турнир сдвигается по срокам, возобновляется после улучшения ситуации и снятия карантина. Тогда проводятся все запланированные матчи, по итогам 30 туров определяется чемпион, попавшие в еврокубки команды, а также вылетающие в ФНЛ и участники стыковых матчей.

Где пройдёт бой Хабиб — Фергюсон: среди вариантов Украина, Африка и космос Хабиб не может улететь на бой, но букмекеры принимают ставки на место поединка. Не исключено, что в Россию проберётся Фергюсон.

Эксперты склоняются именно к этому варианту: ставки на завершение сезона РПЛ в полном объёме в букмекерских конторах принимаются с коэффициентом 2.50, что составляет около 40% вероятности. В случае успешного исхода пари игрок со ставки в 1000 рублей получит 2500 рублей выигрыша.

Второй путь выглядит следующим образом: турнир не будет доигран, а чемпионом признают «Зенит». После 22 туров чемпионата России сине-бело-голубые уверенно возглавляют турнирную таблицу: 50 очков, ближайшие преследователи («Локомотив» и «Краснодар») отстают на девять пунктов, а все остальные находятся ещё дальше.

Тем не менее отрыв в девять очков не позволяет говорить о полной смерти чемпионской гонки: сравнивать эту ситуацию с АПЛ, где «Ливерпуль» действительно находится в недосягаемой зоне, просто нелепо. Букмекеры предлагают поставить на досрочное завершение сезона с присуждением титула «Зениту» за 3.00 (около 30% вероятности).

Месси или Заболотный? Кого букмекеры сватают в чемпионат Беларуси Если ставка сыграет – можно сорвать куш.

Тогда со ставки в 1000 рублей клиент БК в случае успешного исхода получит 3000 рублей. Поставить на проход любого другого варианта можно с коэффициентом 1.33 (70% вероятности): в этом случае ставка в 1000 рублей принесёт выигрыш в размере 1330 рублей. Но есть и третий расклад.

Чемпионат России не будет доигран, а чемпиона так и не объявят. В этом случае также сыграет коэффициент 3.00, что принесёт 3000 рублей в случае победы со ставки в 1000 рублей. Как и в случае с предыдущим предложением, ставки на любой другой исход принимаются в конторах за 1.33.

Кроме того, букмекеры дают линию на дополнительный матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» за прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Если «железнодорожники» и «быки» разыграют вторую строчку РПЛ в отдельном поединке, сыграет коэффициент 4.00 (около 25% вероятности). Соответственно ставка в 1000 рублей принесёт игроку в случае успеха 4000 рублей.

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