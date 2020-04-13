Тренеры Леброна и Янниса останутся ни с чем. Успехи «Торонто» нужно оценить по заслугам

Владимир Прокофьев: Перед стартом нынешнего сезона букмекеры обозначили пятёрку фаворитов в борьбе за награду лучшему тренеру: Док Риверс из «Клипперс», Брэд Стивенс из «Бостона», Куин Снайдер из «Юты», Фрэнк Вогель из «Лейкерс и Бретт Браун из «Филадельфии».

Стивенс и Снайдер подтвердили уровень классных специалистов, но ничего выдающегося не показали. От Риверса и Брауна ждали большего, поэтому один лишь Вогель из пятёрки изначальных кандидатов остаётся в списке соискателей. Однако у Фрэнка серьёзные конкуренты.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Майк Буденхольцер из «Милуоки» опережает свой прошлогодний график, Ник Нёрс выдаёт шикарный сезон в «Торонто» с множеством травм и без Кавая, а Билли Донован ведёт в плей-офф «Оклахому», хотя в межсезонье клуб лишился двух главных звёзд.



«Бакс» в прошлом сезоне одержали 73,2% побед в регулярном чемпионате, а в нынешнем выдают 81,5%. У «Милуоки» с запасом лучшая в лиге защита и нападение на уровне топ-5. Яннис без сомнения крут, но всё это заслуга Буденхольцера, который выстроил идеальный механизм.



Майк доказал, что в регулярке его система даёт результат. Однако против наставника «Милуоки» говорит история. В НБА ещё ни один тренер не признавался лучшим два сезона подряд. Баскетбол Буденхольцера эффективен, но ничего принципиально нового за прошедшие месяцы мы не увидели.



Алексей Серяков: Из неочевидных и достойных упоминания кандидатов стоит выделить двоих специалистов. Первый — Майк Мэлоун. Его «Денвер» удержал заданную предыдущим сезоном планку. Минувшей весной они, если что, остановились в шаге от выхода в финал Западной конференции.



Сейчас «Наггетс» располагаются на третьей строчке Запада, находясь рядышком с «Клипперс». Ростер у Мэлоуна ровный и глубокий, но не выдающийся. Команда играет в невероятно низком темпе, входя в топ-12 как по эффективности нападения, так и по эффективности обороны.



Гари Харрис остановился в развитии и даже начал регрессировать, Никола Йокич долго набирал форму после летнего чемпионата мира и слабо начал сезон. А «самородки» продолжают побеждать: на первый план вышел Уилл Бартон, ко двору пришёлся атлетичный Джереми Грант, продолжает взрослеть Джамал Мюррей. «Денвер» определённо не входил в число главных фаворитов на большой финал от Запада, но статус тёмной лошадки точно заслужил.



Прокофьев: «Оклахому» перед сезоном многие списали со счетов. Сырой Гилджес-Александер, травматичные Пол и Галлинари, бестолковый Шрёдер и тренер-физрук Донован — основной тон комментариев выглядел примерно так. Однако наставник «Тандер» показал себя с лучшей стороны. Всё-таки работать с одним из умнейших разыгрывающих поколения после попыток управлять Уэстбруком – это большая разница.

Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя Букмекеры не сомневались в победе Уильямсона, а зря. На лидера «Мемфиса» давали коэффициент 4.50.

Доновану отчасти повезло, что Галлинари и Пол в сумме пропустили лишь 10 матчей. Впрочем, не стоит принижать заслуги тренера. Билли предоставил всем лидерам именно те роли, которые им больше всего подходят.



Шрёдер выдаёт лучший сезон в карьере, Гилджес-Александер приближается к статусу полноценной звезды, СР3 всё ещё в полном порядке, у Галлинари сумасшедшая реализация, а Адамс по-прежнему хорош в «краске».



Но от ярлыка сложно избавиться. В глазах многих Донован остаётся слабым специалистом, а прогресс игроков «Оклахомы» могут приписать Полу. Крис действительно выполняет роль играющего тренера, поэтому наставник «Тандер» недотягивает до звания лучшего в нынешнем сезоне.



Аналогичная проблема и у Вогеля. «Лейкерс» входят в топ-4 как по надёжности обороны, так и по эффективности нападения. Калифорнийцы с балансом 49-14 лидируют на мощном Западе и до паузы успели взять реванш у «Бакс» и «Клипперс».



Минус для Фрэнка в том, что почти все достижения «Лейкерс» привяжут к Леброну. Король сам себе тренер, играет в своём ритме и делает на площадке то, что пожелает. У калифорнийцев шикарная защита? Так это Джеймс впервые за девять лет нормально отдохнул в межсезонье и стал отрабатывать в обороне.



На фоне старательного Леброна остальные тоже пашут в защите, а руководит всем этим Энтони Дэвис. С атакой ситуация похожая: дирижёр Джеймс, изоляции Моноброви и редкие вкрапления ролевых исполнителей. На самом деле Вогель в полном порядке, но его наверняка обойдут стороной, так как Король — тоже играющий тренер.



Серяков: Второй достойный упоминания человек — Эрик Споэльстра. «Майами» в межсезонье заполучил Джимми Батлера и уверенно двигался к преимуществу своего паркета в первом раунде плей-офф: 41 победа при 24 поражениях, четвёртая строчка в Восточной конференции.



В Батлере никто не сомневался. Джимми с ходу дал именно то, чего от него ожидали. Тем временем во Флориде расцветает Бэм Адебайо, вышедший на уровень 16+10+5. Снова удалось достать из ниоткуда двух игроков стартовой пятёрки: Кендрик Нанн с ходу закрепился в основе и не даёт поводов для изменений в ротации, а Данкан Робинсон строчит из-за дуги как пулемёт, хотя и стабильно оказывается мишенью в защите.



Горан Драгич ведёт игру резервистов, ко двору пришёлся классический 3&D-краёк Дже Краудер. Весь этот набор довольно быстро превратился в цепкую и неприятную команду, способную попить крови в плей-офф у кого угодно. COY за такое не дают, однако Мэлоун и Споэльстра должны рассматриваться в числе шести-семи основных претендентов.



Прокофьев: Теперь о главном. На мой взгляд, награду должен получить Нёрс. «Рэпторс» вторые на Востоке с балансом 46-18 и идут лучше, чем в прошлом сезоне. Роль Ника в достижениях «Торонто» переоценить невозможно.

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Судите сами: ушли Кавай и Дэнни Грин, Сиакам стал на 9% хуже попадать с игры, а немолодые Газоль, Ибака и Лоури постарели ещё на год. Однако Нёрс умудряется каким-то чудом держать результаты на уровне топ-3 всей лиги.



Каждый из пяти самых результативных игроков «Рэпторс» в текущем сезоне пропустил больше десяти матчей. Нёрсу приходится постоянно латать дыры, менять сочетания, давать большие минуты резервистам и использовать разные схемы.



Но «Торонто» держит уровень в любых условиях. Например, 22 декабря «Рэпторс» без Сиакама, Газоля и Пауэлла отыграли «-30» у «Далласа» и сделали самый большой камбэк в истории франшизы.



В прошлом сезоне я был одним из тех, кто критиковал Нёрса и говорил, что достижения «Торонто» связаны с кем угодно, только не с ним. Ник заставил изменить мнение о себе, и вдвойне круто, что тренер сделал это в тяжелейших условиях.



Серяков: На момент остановки сезона расклад виделся как-то так: Билли Донован, Майк Мэлоун, Эрик Споэльстра и Фрэнк Вогель получат заметное количество голосов, но реальных шансов на награду не имеют. Сюда же можно отнести Рика Карлайла из «Далласа» и Тэйлора Дженкинса, который помог юному «Мемфису» превратиться в реальную силу.



А основными кандидатами я бы считал Ника Нёрса и Майка Буденхольцера, каждый из которых достоин награды примерно в равной степени. Бад — тренер лучшей команды регулярного чемпионата, сумевшей добавить по сравнению с прошлым сезоном. Нёрс пережил уход Кавая Ленарда и оставил «Рэпторз» на высоком уровне.

Минусы можно найти в обоих случаях, а итоговое решение сведётся к вкусовщине. Я бы отдал предпочтение Нёрсу по одной простой причине: Буденхольцер ничего не менял в сложившейся системе, а потому прогресс на второй год работы по умолчанию ожидался. Яннис повзрослел, игроки притёрлись друг к другу и так далее.



Кроме того, ростер практически не претерпел значимых изменений — место Малкольма Брогдона в стартовой пятёрке занял Уэс Мэттьюз. На этом всё. А вот Нёрсу пришлось реагировать на уход Кавая Ленарда (плюс надёжного Дэнни Грина). Перераспределять нагрузку в атаке, менять плэйбук, давать дополнительные броски Паскалю Сиакаму, усиливать акцент на трёхочковые.



В общем, тут я бы дал 60 на 40 в пользу Нёрса, так как в его случае успех предполагал активные действия, а не докручивание уже устоявшегося механизма. А достойных претендентов на третье место в этом году предостаточно.