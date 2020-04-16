«Шахтёр С» — «Слуцк». Прогноз: проверяем коэффициент 3.12 в матче чемпионата Беларуси

17 апреля в матче пятого тура чемпионата Беларуси «Шахтёр С» примет «Слуцк». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают явным фаворитом клуб из Солигорска: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех команды из Слуцка оценён букмекерами коэффициентом 9.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шахтёр С» — «Слуцк»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Шахтёр С» — «Слуцк» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр С» — «Слуцк» (17.04.2020)

«Шахтёр» натурально забарахлил на старте нынешнего сезона. За четыре тура солигорцы сумели набрать лишь пять баллов и расположились на 12-м месте. Для команды, которая в предыдущем розыгрыше замкнула тройку лидеров, результат неубедительный.

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«Горняки» теряли очки там, где этого делать не следовало. Сперва они на своём поле скатали безголевую ничью с «Неманом», хотя по моментам должны были уверенно обыгрывать соперника. А в предыдущем туре вышла ничья со скромными «Смолевичами» (0:0), которые, к слову, смотрелись весьма недурно на фоне «кротов».



Пока что единственная победа подопечных Юрия Вернидуба пришлась на провалившую дебют сезона «Городею» (2:0). Но тут надо отдать должное солигорцам. Они на чужом поле с первых минут забрали инициативу и заслуженно одержали верх.



«Слуцк» задорно стартовал в нынешнем чемпионате Беларуси: за четыре матча клуб успел забить и пропустить 12 голов и сейчас замыкает топ-3. При этом проиграли бело-синие лишь брестскому «Динамо» (0:1). Но стоит отметить, что выглядели они ничуть не хуже действующего чемпиона страны.



В остальном у команды всё неплохо. Две победы пришлись на крепкие «Славию-Мозырь» (3:1) и «Ислочь» (3:2), а ничья — на неуступчивый «Витебск» (1:1). Не лишним будет заметить, что по ходу каждого из трёх матчей «Слуцк» уступал в счёте, но затем отыгрывался. А потому ставить под сомнение характер команды точно не приходится.

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Теперь клубу из одноимённого города предстоит выезд в Солигорск к местному «Шахтёру», который в последнее время показывает не самый яркий футбол. Мы бы рискнули и проверили классический Х2 за внушительный коэффициент 3.12. Примечательно, что пять из восьми последних очков в личных играх с «горняками» «Слуцк» набирал как раз на выезде.

Также можно было бы подумать над ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.78. За четыре игры солигорцы забили лишь два мяча, а на своём поле едва ли позволят бело-синим беспрепятственно идти вперёд. Мы бы не стали ожидать от матча высокой результативности.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр С» — «Слуцк»

Солигорский «Шахтёр» забарахлил на старте нынешнего сезона, а вот «Слуцк», напротив, выглядит весьма неплохо: в матчах с серьёзными соперниками он исправно показывает характер. Поэтому вполне можно рискнуть и проверить ставку Х2 за коэффициент 3.12. Однако ожидать высокой результативности от матча не стоит: солигорцы далеко не всем позволяют беспрепятственно идти вперед на своём поле.



Ставка 1: «Слуцк» не проиграет за коэффициент 3.12.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.78.