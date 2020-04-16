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«Белшина» — «Смолевичи», 17 апреля, прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

«Белшина» — «Смолевичи», 17 апреля, прогноз
Алексей Серяков
«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси
В Бобруйске состоится встреча худших клубов Высшей лиги Беларуси.
Ставки / Прогнозы 0

17 апреля в матче пятого тура чемпионата Беларуси «Белшина» примет «Смолевичи». Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Белшины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Смолевичи»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 17 апреля «Белшина» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Смолевичи» (17.04.2020)

Беларусь - Высшая лига. 5-й тур
17 апреля 2020, пятница. 17:30 МСК
Белшина
Бобруйск
Не начался
Смолевичи
Смолевичи

Битва худших клубов чемпионата Беларуси после четырёх туров. На двоих они набрали всего три очка. Два из них на счету «Смолевичей», ещё одно зацепила «Белшина». Отсюда и результат — команда из Смолевичей занимает 15-е место в турнирной таблице, а коллектив из Бобруйска идёт 16-м.

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Нужно отметить, что для аутсайдера со скромным составом и минимальными финансовыми возможностями «смольные» мало пропускают. Всего три гола за четыре тура — это хороший показатель. Собственно, оба поражения они потерпели с разницей в один мяч — от крепкой «Ислочи» и опытного «Витебска» (дважды по 0:1).

В обоих случаях возможности зацепиться имелись, так что раньше времени отправлять «Смолевичи» в первый дивизион определённо не стоит. Они ещё поборются. Во-первых, при большем везении они могли бы рассчитывать на четыре-пять очков. Во-вторых, нужно учитывать календарь. А он оказался крайне сложным.

«Динамо-Брест» — действующий чемпион Беларуси, «Шахтёр» из Солигорска в прошлом году замкнул тройку призёров, а «Ислочь» оказалась пятой. Плюс «Витебск». Пройти такой отрезок с двумя баллами — вполне неплохо даже для крепкого середняка Высшей лиги Беларуси. Так что пока ситуация кажется рабочей.

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У «Белшины» поводов для оптимизма меньше. К середине апреля набрано всего одно очко, хотя уровень соперников определённо позволял рассчитывать на большее: «Торпедо»-БелАЗ — это без вопросов серьёзно, а вот «Минск», «Городея» и «Неман» явно не будут участвовать в борьбе за еврокубки.

Избежать поражения удалось только в Гродно, да и там «Неман» в концовке владел заметным преимуществом и имел несколько достойных моментов. Основная проблема клуба из Бобруйска — слабая оборона. Шесть пропущенных мячей в четырёх поединках, до сих пор сыграть на ноль так и не удалось.

От этого и предлагаем отталкиваться. Х2 идёт за скромный коэффициент 1.64, а вот взять П2 с нулевой форой можно за 2.34. Мы предлагаем взять гол «Смолевичей» во втором тайме за мощнейший коэффициент 2.45. Дело в том, что «Белшина» пять из шести мячей в нынешнем сезоне пропустила именно после перерыва.

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Защита у хозяев откровенно слабая, а «Смолевичи» в стартовых турах набрали даже чуть меньше очков, чем заслуживали. На наш взгляд, свои три-четыре момента они непременно найдут, а дальше всё решит реализация.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Смолевичи»

«Смолевичи» набрали всего два очка в четырёх турах, но тут нужно учитывать календарь. Уровень соперников оказался мощным, а команда смотрелась достойно. «Белшина» тем временем занимает последнее место в таблице, успев пропустить шесть мячей, пять из которых — после перерыва. На наш взгляд, проверить гол гостей во втором тайме за 2.45 вполне можно.

Ставка: «Смолевичи» забьют во втором тайме за 2.45.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fcsmolevichi.by

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