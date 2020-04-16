«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси

17 апреля в матче пятого тура чемпионата Беларуси «Белшина» примет «Смолевичи». Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Белшины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Смолевичи»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 17 апреля «Белшина» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Смолевичи» (17.04.2020)

Битва худших клубов чемпионата Беларуси после четырёх туров. На двоих они набрали всего три очка. Два из них на счету «Смолевичей», ещё одно зацепила «Белшина». Отсюда и результат — команда из Смолевичей занимает 15-е место в турнирной таблице, а коллектив из Бобруйска идёт 16-м.

Экспресс на чемпионат Беларуси 16 апреля: берём коэффициент 2.90 на матчи четверга Чемпионат Беларуси остаётся единственной отдушиной для любителей европейского футбола.

Нужно отметить, что для аутсайдера со скромным составом и минимальными финансовыми возможностями «смольные» мало пропускают. Всего три гола за четыре тура — это хороший показатель. Собственно, оба поражения они потерпели с разницей в один мяч — от крепкой «Ислочи» и опытного «Витебска» (дважды по 0:1).



В обоих случаях возможности зацепиться имелись, так что раньше времени отправлять «Смолевичи» в первый дивизион определённо не стоит. Они ещё поборются. Во-первых, при большем везении они могли бы рассчитывать на четыре-пять очков. Во-вторых, нужно учитывать календарь. А он оказался крайне сложным.



«Динамо-Брест» — действующий чемпион Беларуси, «Шахтёр» из Солигорска в прошлом году замкнул тройку призёров, а «Ислочь» оказалась пятой. Плюс «Витебск». Пройти такой отрезок с двумя баллами — вполне неплохо даже для крепкого середняка Высшей лиги Беларуси. Так что пока ситуация кажется рабочей.

«Динамо Минск» — «Неман». Прогноз: гродненцы станут новой головной болью Гуренко Две единственные победы над минчанами жёлто-зелёные одержали на выезде.

У «Белшины» поводов для оптимизма меньше. К середине апреля набрано всего одно очко, хотя уровень соперников определённо позволял рассчитывать на большее: «Торпедо»-БелАЗ — это без вопросов серьёзно, а вот «Минск», «Городея» и «Неман» явно не будут участвовать в борьбе за еврокубки.



Избежать поражения удалось только в Гродно, да и там «Неман» в концовке владел заметным преимуществом и имел несколько достойных моментов. Основная проблема клуба из Бобруйска — слабая оборона. Шесть пропущенных мячей в четырёх поединках, до сих пор сыграть на ноль так и не удалось.



От этого и предлагаем отталкиваться. Х2 идёт за скромный коэффициент 1.64, а вот взять П2 с нулевой форой можно за 2.34. Мы предлагаем взять гол «Смолевичей» во втором тайме за мощнейший коэффициент 2.45. Дело в том, что «Белшина» пять из шести мячей в нынешнем сезоне пропустила именно после перерыва.

«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси «Энергетики» набрали девять очков и делят первую строчку с «Торпедо»-БелАЗ.

Защита у хозяев откровенно слабая, а «Смолевичи» в стартовых турах набрали даже чуть меньше очков, чем заслуживали. На наш взгляд, свои три-четыре момента они непременно найдут, а дальше всё решит реализация.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Смолевичи»

«Смолевичи» набрали всего два очка в четырёх турах, но тут нужно учитывать календарь. Уровень соперников оказался мощным, а команда смотрелась достойно. «Белшина» тем временем занимает последнее место в таблице, успев пропустить шесть мячей, пять из которых — после перерыва. На наш взгляд, проверить гол гостей во втором тайме за 2.45 вполне можно.



Ставка: «Смолевичи» забьют во втором тайме за 2.45.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!