«Крумкачы» — «Гомель». Прогноз: берём коэффициент 2.90 в матче Первой лиги Беларуси

Лидер Первой лиги примет «рысей», которые ещё в прошлом году выступали в элите.

В матче третьего тура Первой лиги чемпионата Беларуси «Крумкачы» сыграет с «Гомелем» 3 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крумкачы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Гомеля» оценён букмекерами коэффициентом 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги Беларуси «Крумкачы» — «Гомель»

Букмекеры не уверены, что матч Первой лиги Беларуси 3 мая «Крумкачы» — «Гомель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Крумкачы» — «Гомель» (03.05.2020)

«Крумкачы» прошли юридический ад и даже получили права на использования предыдущего названия. О возвращении в элитный дивизион речи пока не идёт, но в Первой лиге команда уже освоилась. В минувшем сезоне удалось сходу финишировать в середине турнирной таблицы: 40 очков в 28 турах, восьмое место.

«Локомотив» — «Нафтан». Прогноз: берём коэффициент 3.14 в матче Первой лиги Беларуси «Локомотив» из Гомеля забил восемь голов в двух стартовых турах. Ждём продолжения банкета.

Старт нынешнего сезона выдался триумфальным. Правда, тут нужно сделать скидку на уровень соперников. Тем не менее «вороны» добыли две яркие победы над представителями нижней части турнирной таблицы. В первом туре разнесли в родных стенах «Гранит» (4:1), а во втором разбили в гостях «Химик» (4:0).



Этого вполне хватило, чтобы встретить май лидером Первой лиги. Без потери очков в двух стартовых турах обошёлся только «Локомотив» из Гомеля, который уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. А все остальные отстали. Правда, следующий противник минчан будет куда опаснее.



«Гомель» ещё в минувшем сезоне выступал в Высшей лиги Беларуси. И вполне мог спастись, однако ужасный осенний отрезок не позволил покинуть зону вылета. «Рыси» завершили чемпионат тремя победами подряд, но было уже слишком поздно. До спасения не хватило одного очка.

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Сходу вернуться в элиту будет непросто, поскольку «горожане» начали сезон с весомым минусом. С команды были сняты пять очков по результатам расследования о договорных матчах. Возможно, это повлияло на эмоциональный фон в коллективе, поскольку стартовые туры закончились разочарованием.



В двух поединках удалось зацепить только один балл. «Гомель» на своём поле не смог одолеть крепкий «Нафтан» (0:0), а затем проиграл в дерби «Локомотиву» со счётом 2:3. Теперь придётся отправляться в Минск. Статистика очных встреч нам ничего не скажет, соперники не пересекались с 2016 года, когда выступали в элите.

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Проверим 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.90. «Вороны» на старте сезона выглядят очень бодро, восемь голов за 180 минут — это серьёзно. Плюс преимущество своего поля. «Гомель» в прошлом году был одной из самых весёлых команд чемпионата Беларуси, так что предпосылки для голов в обе стороны имеются.

Прогноз и ставки на матч «Крумкачы» — «Гомель»

«Крумкачы» добыл две разгромные победы на старте сезона и возглавил таблицу: шесть очков, восемь голов за 180 минут. На своём поле минчане справедливо идут фаворитом. С результативностью у «воронов» проблем нет, а «Гомель» в прошлом году был одной из самых весёлых команд элитного дивизиона. Ждём результативного поединка.



Ставка: «Крумкачы» не проиграют + тотал больше 2.5 мяча за 2.90.