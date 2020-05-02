«Витебск» — «Славия». Прогноз: доверимся статистике и поставим на жёлтые карточки

В последних трёх играх в Витебске на двоих соперники получили всего четыре «горчичника».

«Витебск» примет «Славию-Мозырь» в матче седьмого тура чемпионата Беларуси 3 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты отдают предпочтение клубу из Витебска: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех мозырян оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч «Витебск» — «Славия»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Витебск» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча «Витебск» — «Славия» (03.05.2020)

«Витебск» в предыдущем туре на выезде уступил крепкой «Ислочи» (0:2). «Волки» резво начали на правах хозяев, а на 36-й минуте заработали пенальти и вышли вперёд. Во втором тайме «северяне» пустили второй и до конца матча так и не смогли придумать спереди чего-то вразумительного.

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Однако в целом команда из одноименного города выступает весьма неплохо. «Витебск» даже обыграл действующего чемпиона страны брестское «Динамо» (1:0), причём абсолютно заслуженно. Досталось также «Городее» (1:0) и «Смолевичам» (1:0), а в четвёртом туре клуб поделил очки с крепким «Слуцком» (1:1), который, к слову, сейчас лидирует в Высшей лиге Беларуси.



Мозырьская «Славия» после удачного старта очевидно запыхалась. В предыдущих трёх играх было набрано всего одно очко. Нулевая ничья состоялась с организованным «Рухом», но стоит заметить, что брестчане с 62-й минуты доигрывали матч в меньшинстве и смотрелись ничуть не хуже оппонента.



А на пятый и шестой туры «славян» пришлось два поражения с общим счётом 2:5. Сперва мозыряне не смогли зацепиться за очки с «Ислочью» (1:2), а затем провалили домашнюю встречу с «Минском» (1:3). Такой неубедительный результат спустил «Славию-Мозырь» на 13-ю строчку.

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Теперь ей предстоит выезд в Витебск к местному коллективу. И тут, согласно истории личных встреч, у команд плюс-минус баланс. За девять игр «Витебск» одержал четыре победы против трёх у «Славии», и ещё дважды соперники расходились миром.



Однако примечательно, что в Витебске оппоненты играют не так жёстко друг с другом. К слову, на последние три домашние игры для «северян» пришлось всего четыре «горчичника» на двоих. А на таком фоне интересно смотрится ТМ 4.5 жёлтой карточки. Благо что букмекеры дают на него вполне играбельный коэффициент 1.86.

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Вообще судьи в чемпионате Беларуси не стесняются лезть в карман, однако в этом противостоянии низовая тенденция очевидна. Доверимся статистики и возьмём общий низ по жёлтым карточкам.

Прогноз и ставки на матч «Витебск» — «Славия»

Согласно статистике, матчи в Витебске между командами получаются мирными. На последние три игры в родных стенах «северян» на двоих пришлось всего четыре «горчичника». На таком фоне не грех проверить ТМ 4.5 ЖК. Тем более что букмекеры дают на него неплохой коэффициент 1.86.



Ставка: тотал меньше 4.5 ЖК за коэффициент 1.86.