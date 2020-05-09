«Ислочь» — «Белшина». Прогноз: Янсане и Цвейба разберутся с аутсайдером Высшей лиги

«Ислочь» примет «Белшину» в матче восьмого тура чемпионата Беларуси 10 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты считают фаворитом команду из минского района: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех бобруйчан оценён букмекерами коэффициентом 5.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ислочь» — «Белшина»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Ислочь» — «Белшина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Белшина» (10.05.2020)

В предыдущем туре «Ислочь» на выезде уступила с разгромным счётом солигорскому «Шахтёру» (0:4). Солигорцы на правах хозяев активно начали первый тайм и до середины оного практически не выпускали гостей с их половины поля. Результат не заставил себя долго ждать — на 15-й минуте счёт открыл Виталий Лисакович.

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«Волки» попытались отыграться до перерыва, но кроме пары индивидуальных проходов да удара защитника Годфри Стефана после углового ничего опасного так и не создали. Во втором тайме серо-синим также не хватало остроты в атаке, а в обороне они, откровенно говоря, не добегали.



Во втором голе проспали добивание Подстрелова, в третьем — позволили тому же Лисаковичу пробить без внятных помех, ну а четвёртый пришёл после быстрой атаки с фланга Бодула. Итог, ясное дело, абсолютно провальный.



Тем не менее «Ислочь» продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы чемпионата Беларуси. У команды 12 очков в семи матчах и пятая строчка. Лидирующий «Слуцк», который, к слову, успел провести уже восьмую игру, имеет всего на четыре балла больше.

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А вот положение «Белшины» совсем не радует. На семь туров «резиновые» растянули только два очка и замыкают турнирную таблицу. Ничьи пришлись на «Неман» и скромные «Смолевичи» (обе встречи завершились со счётом 1:1).

В предыдущей же игре «шина» на своём поле потерпела разгромное поражение от действующего чемпиона Беларуси «Динамо-Брест», который сейчас находится не в лучшем состоянии. Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд, благодаря неудачному рикошету от защитника красно-чёрных.



Второй гол пришёл после забега Гордейчука по флангу, а третий «южанам» подарил голкипер «резиновых», неудачно сыграв на выходе. Но стоит отметить, что эпизодами хозяева по ходу матча смотрелись не хуже брестчан.



Теперь «Белшине» предстоит выезд к «Ислочи», которая выступит на своём поле фаворитом. Серо-синие на данный момент лучше всех играют дома: в пяти матчах у них четыре победы и лишь одно поражение. «Шина» же в трёх выездных матчах набрала только одно очко. На таком фоне можно подумать лобовой победой «волков» за коэффициент 1.65.

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Коэффициент можно поднять ставкой на победу «Ислочи» всухую. За неё букмекеры дают солидные 2.51. У бобруйчан туго с реализацией моментов, а серо-синие из четырёх пропущенных дома голов три пропустили в одном матче со «Слуцком». В остальном же, у них в защите порядок.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Белшина»

«Ислочь» выйдет фаворитом на предстоящий поединок: дома она имеет четыре победы в пяти матчах, а проиграла только лидеру «Слуцку». У «Белшины» дела куда хуже — никудышная реализация и два очка в семи турах. На наш взгляд, серо-синие смогут уверенно разобраться с аутсайдером белорусской лиги.



Ставка: победа «Ислочи» всухую за коэффициент 2.51.