«Ислочь» — «Белшина». Прогноз: Янсане и Цвейба разберутся с аутсайдером Высшей лиги

«Ислочь» примет «Белшину» в матче восьмого тура чемпионата Беларуси 10 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты считают фаворитом команду из минского района: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех бобруйчан оценён букмекерами коэффициентом 5.75.
Букмекерские коэффициенты на матч «Ислочь» — «Белшина»
Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Ислочь» — «Белшина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.
Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Белшина» (10.05.2020)
В предыдущем туре «Ислочь» на выезде уступила с разгромным счётом солигорскому «Шахтёру» (0:4). Солигорцы на правах хозяев активно начали первый тайм и до середины оного практически не выпускали гостей с их половины поля. Результат не заставил себя долго ждать — на 15-й минуте счёт открыл Виталий Лисакович.
«Волки» попытались отыграться до перерыва, но кроме пары индивидуальных проходов да удара защитника Годфри Стефана после углового ничего опасного так и не создали. Во втором тайме серо-синим также не хватало остроты в атаке, а в обороне они, откровенно говоря, не добегали.
Во втором голе проспали добивание Подстрелова, в третьем — позволили тому же Лисаковичу пробить без внятных помех, ну а четвёртый пришёл после быстрой атаки с фланга Бодула. Итог, ясное дело, абсолютно провальный.
Тем не менее «Ислочь» продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы чемпионата Беларуси. У команды 12 очков в семи матчах и пятая строчка. Лидирующий «Слуцк», который, к слову, успел провести уже восьмую игру, имеет всего на четыре балла больше.
А вот положение «Белшины» совсем не радует. На семь туров «резиновые» растянули только два очка и замыкают турнирную таблицу. Ничьи пришлись на «Неман» и скромные «Смолевичи» (обе встречи завершились со счётом 1:1).
В предыдущей же игре «шина» на своём поле потерпела разгромное поражение от действующего чемпиона Беларуси «Динамо-Брест», который сейчас находится не в лучшем состоянии. Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд, благодаря неудачному рикошету от защитника красно-чёрных.
Второй гол пришёл после забега Гордейчука по флангу, а третий «южанам» подарил голкипер «резиновых», неудачно сыграв на выходе. Но стоит отметить, что эпизодами хозяева по ходу матча смотрелись не хуже брестчан.
Теперь «Белшине» предстоит выезд к «Ислочи», которая выступит на своём поле фаворитом. Серо-синие на данный момент лучше всех играют дома: в пяти матчах у них четыре победы и лишь одно поражение. «Шина» же в трёх выездных матчах набрала только одно очко. На таком фоне можно подумать лобовой победой «волков» за коэффициент 1.65.
Коэффициент можно поднять ставкой на победу «Ислочи» всухую. За неё букмекеры дают солидные 2.51. У бобруйчан туго с реализацией моментов, а серо-синие из четырёх пропущенных дома голов три пропустили в одном матче со «Слуцком». В остальном же, у них в защите порядок.
Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Белшина»
«Ислочь» выйдет фаворитом на предстоящий поединок: дома она имеет четыре победы в пяти матчах, а проиграла только лидеру «Слуцку». У «Белшины» дела куда хуже — никудышная реализация и два очка в семи турах. На наш взгляд, серо-синие смогут уверенно разобраться с аутсайдером белорусской лиги.
Ставка: победа «Ислочи» всухую за коэффициент 2.51.
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