Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Айнтрахта».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «орлы» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Они набрали 28 очков в 24 турах, оставив позади себя шесть клубов — «Падерборн» (16 баллов), «Вердер» (18), «Фортуну» (22), «Майнц» (26), «Аугсбург» (27) и «Герту» (28). Все эти коллективы, кроме бременцев, провели на матч больше.



Регламент Бундеслиги не изменился: два худших клуба по итогам сезона напрямую покидают элитный дивизион, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи с третьей командой второго дивизиона. Главное — избежать провала и сохранить место в элите. Претендовать на большее уже не получится.



Команда довольно крепко проводит сезон, после ухода нескольких ключевых исполнителей определённые проблемы казались неизбежными. Низкое место в турнирной таблице связано с провалом перед зимней паузой. На отрезке из семи матчей «Айнтрахт» набрал всего одно очко, за это время рухнув вниз.

Календарь

Оставшееся расписание позволяет рассчитывать на стабильный набор очков. Во втором круге «орлы» уже успели пересечься с «РБ Лейпциг», дортмундской «Боруссией» и «Байером». Осталось всего два соперника из топ-5 чемпионата Германии на данный момент — «Боруссия» М и «Бавария».



Фактически нужно просто перетерпеть два стартовых тура после возобновления первенства: сперва во Франкфурт пожалует клуб из Мёнхенгладбаха, а потом предстоит отправиться в Мюнхен. Дальше календарь будет гораздо проще, а исправно набирать очки с середняками и аутсайдерами у подопечных Адольфа Хюттера получается недурно.

Стиль игры

Впереди у «Айнтрахта» всё в порядке: команда способна действовать первым номером, обладает хорошими флангами и стремится атаковать шире. Кроме того, стоит отметить опасность со стандартных положений — после розыгрыша угловых и штрафных ударов удалось наколотить уже 11 мячей, а это второй показатель в чемпионате Германии.

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При этом «орлы» уязвимы к контратакам. После неаккуратных передач и потерь в середине поля футболисты эпизодически зависают, в результате чего соперник пользуется возникшими дырами. Отдельной строкой стоит выделить невезение. Продвинутая статистика утверждает, что клуб из Франкфурта заслуживал большего.



Именно «Айнтрахт», если верить показателю xG, сильнее всех недобрал в Бундеслиге по итогам 25 туров. Всего 28 очков при показателе Expected points 37,1. Это ещё раз доказывает, что непосредственно с качеством футбола тут всё вполне неплохо. Не хватает только реализации и везения.

Тренды

«Айнтрахт» — одна из двух команд в чемпионате Германии наряду с «Кёльном», которая забила и пропустила как минимум 38 раз. То есть ставка «обе забьют» здесь встречается постоянно: футболисты играют сами и дают играть другим. Также стоит выделить сильнейший перекос в сторону домашних поединков.



В родных стенах «орлы» набрали 21 очко за 12 встреч, а это, на секундочку, шестой показатель в турнире. Разница голов тоже в полном порядке — 27:16. Вот только на выезде всё это куда-то девается. Жалкие семь очков в 12 гостевых поединках — худший результат среди всех клубов.

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Даже несчастный «Падерборн» чаще цепляется за пределами родной арены. Баланс мячей кошмарный — 11:25. Соответственно, на своём поле подопечные Адольфа Хюттера способны попить крови у кого угодно, а вот на выезде ожидать от них подвигов не стоит.



Кроме того, «Айнтрахт» часто забивает в концовках. Аж 13 голов после 75-й минуты, то есть почти треть от общего числа. Ловить гол «орлов» на исходе поединков в лайве имеет смысл.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

«Айнтрахт» — хорошая команда с солидным составом и узнаваемым стилем игры. Согласно продвинутой статистике, именно она недобрала больше всех очков в чемпионате Германии-2019/2020, а непосредственно с качеством футбола для крепкого середняка всё более чем недурно.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

Календарь в оставшихся турах вполне неплохой. Если удастся разобраться с низкой реализацией, «орлам» по силам подняться на пару-тройку позиций в турнирной таблице. Ну а о борьбе за выживание не может быть и речи. Клуб из Франкфурта слишком хорош для стыковых матчей.