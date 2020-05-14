Чемпионат Германии вернётся 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Боруссия М»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Выходим на финишную прямую — впереди разбор «Боруссии М».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «жеребята» находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 49 очков в 25 турах и расположились на четвёртой строчке. Попадание в еврокубки на будущий год не вызывает сомнений: даже располагающийся на шестой строчке «Шальке» отстаёт на 12 баллов.



Однако чёрно-бело-зелёные явно рассчитывают на большее. Битва за зону Лиги чемпионов обещает быть невероятно жаркой. Попадание «Баварии» в топ-4 вопросов не вызывает, а на оставшиеся три места претендуют четыре клуба. И находятся они совсем рядышком, что только добавляет градуса.



Дортмундская «Боруссия» оторвалась на два балла, «РБ Лейпциг» имеет фору в одно очко, а «Байер» отстаёт от подопечных Марко Розе на один пункт. То есть цена ошибки огромная, хотя с ходу войти в колею после двух месяцев паузы и короткой подготовки невероятно сложно. Сюжет закручен основательно.

Календарь

Расписание вполне рабочее. Курортным его не назвать, но могло бы быть гораздо хуже. Во втором круге «Боруссия» успела пересечься с «Шальке» (0:2), «РБ Лейпциг» (2:2) и дортмундской «Боруссией» (1:2). Следовательно осталось сразиться с двумя представителями топ-6.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт» Самая невезучая команда Бундеслиги в этом сезоне постарается ворваться в топ-10.

Уже в 27-м туре предстоит принять «Байер», а в 31-м туре придётся наведаться в Мюнхен и постараться отобрать очки у «Баварии». Остальные соперники гораздо проще, а потому шансы показать хороший ход и попасть в топ-4 кажутся вполне солидными.

Стиль игры

«Жеребята» занимают шестое место в чемпионате Германии по владению мячом, но не гонятся за территорией, в отличие от того же «Байера»: на отдельных отрезках они спокойно могут действовать вторым номером. В остальном стиль выглядит примерно так — много атак через центр, мелкий пас, поиск передач вразрез.



Нападающие стараются действовать на одной линии с обороной соперника и ловить того на несогласованных действиях, что приводит к большому количеству положений «вне игры». По количеству офсайдов «Боруссия М» занимает второе место в турнире (2,7), уступая только «Байеру».



Ещё один важный момент — убойные стандарты. После розыгрыша угловых и штрафных клуб из Мёнхенгладбаха успел забить в нынешнем сезоне уже 11 голов, больше только у «Кёльна». Наказывать за нарушения у штрафной площади подопечные Марко Розе умеют замечательно.

Тренды

«Боруссия М» — яркая команда, которая редко катает низы. В среднем в матчах с её участием забивается по 3,2 гола (баланс мячей 49:30). Чаще забивают только клубы из топ-3. А ставка «обе забьют» проходила в семи заключительных поединках перед приостановкой чемпионата Германии.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

На своём поле удаётся забивать гораздо чаще — 30 мячей в 13 встречах (в среднем 2,3) против 19 голов в 12 играх на выезде (1,6). Кроме того, «жеребята» всего четыре раза за весь сезон сыграли вничью — самый скромный показатель среди коллективов из верхней части турнирной таблицы.

Чёрно-бело-зелёные крайне редко пропускают до перерыва — всего 10 голов. Это в два раза меньше, чем во втором тайме. Любопытно, что шесть из этих шести мячей они вытащили из сетки в дебюте, до истечения 15-й минуты. А вот распределение собственных голов традиционное: 21 результативный удар до перерыва, 28 — после.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

«Боруссия М» ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. За девять туров до конца она занимает четвёртое место. Плотность в турнирной таблице высокая, зато расписание в оставшиеся недели довольно приятное. Всего два соперника из топ-6, остальные — середняки да аутсайдеры.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

На таком фоне шансы удержаться в топ-4 выглядят хорошо. Букмекеры с этим согласны: поставить на попадание «жеребят» в четвёрку лучших предлагается с коэффициентом 1.65. В случае успешного исхода пари со ставки в 1000 рублей игрок получит 1650 рублей. На наш взгляд, предложение любопытное.