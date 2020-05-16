Алистар Оверим — Уолт Харрис. Прогноз: Разрушитель прервёт победную серию американца

Бой Алистар Оверим — Уолт Харрис состоится 17 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC. Fight Night в Джексонвилле. Начало — не ранее 06:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Уолта Харриса: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.71, успех Алистара Оверима идёт за 2.20, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Алистар Оверим — Уолт Харрис (17.05.2020)

Смешанные единоборства вернулись, боёв в ближайшее время должно быть много и на любой вкус. Неделю назад триумфально прошёл UFC 249, ставший одним из самых ярких ивентов в истории организации. Пришло время второго UFC Fight Night за несколько суток.

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В главном бою вечера сойдутся тяжеловесы. Алистар Оверим — настоящая легенда смешанных единоборств. Побеждал Фабрисиу Вердума, Фрэнка Мира, Джуниора Дос Сантоса, Андрея Орловского и Брока Леснара. Улетал в нокауты от Сергея Харитонова, Бена Ротуэлла, Стипе Миочича.



Разрушителю уже 39 лет, а уровень его оппозиции по-прежнему впечатляет. Скажем, после Миочича и Вердума он успел проиграть Фрэнсису Нганну (пропустил апперкот в первом раунде и лёг), Кёртису Блейдсу (ТКО после ударов локтями) и Жаирзиньо Розенструйку (тоже улетел в нокаут).



Но были и успехи. Собственно, до поражения от Розенструйка в декабре 2019 года голландец одолел двух российских бойцов подряд, причём сделал это зрелищно. Сначала уложил в первом раунде Сергея Павловича, а затем забил опытнейшего Алексея Олейника.

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Алистар — невероятно опытный и умный атлет, который хорошо выбирает тактику на бой и умеет подстраиваться под оппонента в случае необходимости. Он по-прежнему в любой момент может наказать зазевавшегося соперника мощным ударом колена, да и в партере даст фору многим.



Сразиться предстоит с Уолтом Харрисом — крепким бойцом, занимающим девятое место в рейтинге претендентов UFC. 36-летний американец идёт на серии из трёх побед, но по-настоящему опасных тяжеловесов ещё не побеждал. Можно выделить разве что нокаут в бою против Алексея Олейника. На этом всё. Например, тому же Вердуму он проиграл в 2017 году в первом же раунде, попавшись на рычаг локтя.



Главное достоинство Харриса — стойка. Он действительно хорошо боксирует и обладает поставленным ударом. Кроме того, он левша, что традиционно доставляет противникам дополнительные неудобства. Букмекеры считают Уолта фаворитом, хотя тут есть определённые сомнения.

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Во-первых, опыт и интеллект Оверима нельзя недооценивать, да и в партере он заметно сильнее. Во-вторых, Харрис в конце прошлого года пережил личную трагедию: его дочь была похищена и убита. Текущее психологическое состояние американца вызывает сомнения.

На наш взгляд, проверить П1 за 2.20 вполне можно. А вариант попроще — тотал меньше 2.5 раунда за 1.70. Оверим в последнее время не любит затягивать: лишь один из его десяти предыдущих поединков дошёл до решения судей. Правда, речь идёт о пятираундовом формате, что даст спортсменам возможность не торопиться и провести разведку.

Прогноз на бой Алистар Оверим — Уолт Харрис

Букмекеры отдают предпочтение американцу, хотя тот к 36 годам победил лишь одного по-настоящему известного оппонента — Алексея Олейника, разменявшего к тому моменту пятый десяток. Опытнейший Оверим умеет подстраиваться под соперников, а в партере у него будет заметное преимущество. На наш взгляд, коэффициент на победу голландца завышен.



Ставка: победа Алистара Оверима за 2.20.