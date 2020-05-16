Статистический прогноз: «Сувон» — «Ульсан Хёндэ», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче второго тура чемпионата Южной Кореи 16 мая «Сувон Самсунг Блюуингз» примет «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Ульсан Хёндэ»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 16 мая «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Ульсан Хёндэ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Ульсан Хёндэ» (16.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Ульсан Хёндэ» в прошлом году остановился в шаге от чемпионского титула. После двух полных кругов команда занимала чистое первое место в турнирной таблице, однако финальную пульку с участниками топ-6 провела не лучшим образом. И осталась второй, уступив «Чонбук Хёнде Моторс» по дополнительным показателям.

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«Сувон Самсунг Блюуингз» выступил неудачно, заняв только восьмое место, хотя по итогам 2018 года вошёл в шестёрку лучших. Закрепить успех не удалось, команда с большим запасом не попала в топ-6, после чего без особого блеска выступила в секстете аутсайдеров. По сути, «крылья» просто доигрывали сезон, поскольку вылет им не грозил — тройка худших находилась далеко позади.

Форма команд

Первый тур сложился для соперников по-разному. «Сувон Самсунг Блюуингз» остановился в шаге от сенсации. На выезде едва не удалось отнять очки у «Чонбу Хёндэ Моторс» (0:1). Действующий чемпион никак не мог взломать оборону соперника, получил численное преимущество на 75-й минуте и в концовке всё же вырвал победу.

А вот «Ульсан Хёндэ» без особых хлопот расправился на своём поле с «Санджу Санму» (4:0). Фактически всё стало понятно уже в дебюте второго тайма, к тому моменту вице-чемпион довёл преимущество до трёх мячей. Остаток поединка превратился в формальность, что не спасло гостей от четвёртого гола.

Личные встречи

Тут в последние годы «Ульсан Хёндэ» имеет колоссальное преимущество. Достаточно сказать, что в семи предыдущих поединках «тигры» добыли пять побед при двух ничьих. На выезде результаты ничуть не хуже — два прошлых визита в Сувон завершились победами с разницей в два мяча (2:0 и 3:1).

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Потому котировки букмекеров выглядят вполне логично. По сути один из главных претендентов на чемпионство встречается с середняком чемпионата, пусть и на его поле. Коэффициент в районе двойки на П2 смотрится оправданно, стоит ли его проверять — дело вкуса. С учётом истории противостояния, пожалуй, стоит.

Ставки на тоталы и форы

Любопытно, что в пяти из шести предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, а планка в 2.5 мяча исправно пробивалась. То есть логичнее отталкиваться от верха. Классический вариант «обе забьют» идёт у букмекеров за 1.81. При желании можно поднять коэффициент, взяв Х2 + тотал больше 2.5 мяча за отличные 2.75.

Прогноз и ставки на матч «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Ульсан Хёндэ»

Вице-чемпион страны сразится с середняком чемпионата, линия букмекеров выглядит логично. В семи предыдущих очных встречах «Ульсан» добыл пять побед при двух ничьих. Также любопытно, что в пяти из шести последних поединков пробивалась планка в 2.5 мяча. С точки зрения статистики Х2 + ТБ 2.5 мяча смотрится изумительно.

Ставка: «Ульсан Хёндэ» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.75.

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