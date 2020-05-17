«Унион» — «Бавария» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 17 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 мая.

На что ставить в футболе 17 мая

Пиршество футбола продолжается. Вчера после двухмесячной паузы возобновился чемпионат Германии по футболу. В воскресенье программа 26-го тура Бундеслиги завершится двумя матчами. В 16:30 мск стартует встреча между «Кёльном» и «Майнцем», в 19:00 прозвучит стартовый свисток для «Униона» и «Баварии».

«Кёльн» — «Майнц». Прогноз на Бундеслигу: Ут, Хектор и Брума приберегут голы на концовку В заключительные 15 минут «Майнц-05» успел пропустить 18 голов.

В чемпионате Беларуси программа девятого тура завершится тремя поединками. Сперва на поле выйдут «Белшина» и «Витебск» (15:00 мск), спустя два часа начнётся игра между минским «Динамо» и «Ислочью». А в 19:00 мск стартует битва «Руха» и «Смолевичей».



В Южной Корее продолжается второй тур, здесь будут сыграны три матча. В 10:30 мск начнут «Сувон Самсунг Блюуингз» и «Ульсан Хёндэ», а в 13:00 придёт время для ещё двух игр: «Соннам» — «Инчхон Юнайтед» и «Сеул» — «Кванджу».



Любителям футбольного артхауса тоже будет чем поживиться. В 11:00 мск начнутся четыре матча шестого тура чемпионата Тайваня, ещё четыре игры состоятся в рамках первенства Фарерских островов, где пройдёт второй тур (три матча — в 17:00 мск, ещё один — в 19:00).



Кроме того, поставить можно на вторые дивизионы чемпионатов Германии и Беларуси. Во второй Бундеслиге пройдут пять поединков, все стартуют в 14:30 мск. В Беларуси выбор скромнее — только три игры (в 14:00 мск, 16:00 и 18:00).

«Динамо Минск» — «Ислочь». Прогноз: Кучук оправдает доверие и прервёт серию поражений В двух гостевых играх «Ислочь» пропустила семь мячей.

Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 17 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. В НХЛ думают о возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 17 мая

За пределами футбола выбора практически нет. Крикет, дартс и покер — вот, собственно и всё. Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

«Белшина» — «Витебск». Прогноз: худший клуб чемпионата Беларуси снова разочарует Команда из Бобруйска пропустила во всех восьми матчах сезона.

Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.