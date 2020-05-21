«Славия» — «Городея». Прогноз: «сахарники» накажут букмекеров за недооценку

22 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет с «Городеёй». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Городеи» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Городея»
Букмекеры уверены, что матч «Славия» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Анализ и прогноз матча «Славия» — «Городея» (22.05.2020)
Пятничная программа 10-го тура Высшей лиги Беларуси по футболу откроется в Мозыре, где на стадионе «Юность» местная «Славия» сразится с «Городеёй». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, полностью соответствуя привычному статусу крепких и неуступчивых середняков.
«Славяне» набрали 11 очков в 9 турах и располагаются на 11-й позиции. До зоны вылета очень далеко: «Белшина» и «Смолевичи» не тянут уровень элитного дивизиона, набрав по три и четыре балла соответственно. А вот зона стыков совсем рядышком. Занимающий 14-ю строчку «Неман» набрал 8 очков.
Клуб из Мозыря бойко начал сезон, хлопнув две лучшие команды страны по итогам минувшего года. БАТЭ и «Динамо-Брест» получили по 1:2. Больше того — имелась хорошая возможность выйти в финал Кубка Беларуси, что стало бы эпохальным успехом. В первом матче полуфинала удалось в родных стенах одолеть всё тот же БАТЭ (1:0).
Однако на фоне плотного календаря и короткой «скамейки» результаты быстро просели. В Борисове зацепиться не получилось (0:2), а в национальном первенстве дела постепенно ухудшились. В шести последних турах добыта всего одна победа, да и там повезло: уступали «Витебску» к 86-й минуте и забили два гола подряд (3:2).
«Городея» выступает на фоне серьёзных финансовых проблем, но делает это достойно. Те же 11 очков после девяти туров, 12-е место в турнирной таблице. Правда, тут траектория совсем иная: два сухих поражения на старте первенства, зато потом график набора очков следует считать крепким для середняка.
Достаточно сказать, что в семи последних турах «сахарники» потерпели всего два поражения. От двух лучших клубов Высшей лиги Беларуси на данный момент — БАТЭ (0:2) и «Торпедо-БелАЗ» (1:3). Причём с «пчёлами» имелись шансы зацепиться. Фаворит долгое время не мог отличиться, открыв счёт только на 73-й минуте. Второй гол состоялся в компенсированное время.
Да и в Жодино вполне можно было сетовать на невезение. Уже на 31-й минуте гости остались в меньшинстве — Станислав Сазонович получил вторую жёлтую карточку (оба предупреждения сомнений не вызывали). Дальше «Городея» честно пыталась огрызаться, но силы оказались неравны. «Автозаводцы» всё же добились своего.
Тем удивительнее, что букмекеры дают на победу хозяев меньше двойки. Ведь статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей: в шести поединках они уступили лишь однажды, да и то со счётом 0:1 при голе в концовке. «Городея» в последнее время проигрывает только фаворитам, а нынешняя «Славия» на этот уровень не тянет.
Потому логичнее отталкиваться от аутсайдера. Х2 идёт в букмекерских конторах за крепкие 1.86. При желании можно поднять коэффициент, взяв Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27. Оба коллектива отличаются организацией и редко пропускают полную авоську. Вариант попроще — ИТМ 1.5 мяча «Славии» за 1.67.
Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Городея»
В последних семи турах гости уступили лишь дважды — БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ», то есть двум лучшим командам Высшей лиги на данный момент. Статистика очных встреч тоже говорит в их пользу: всего одно поражение в шести поединках со «Славией». На наш взгляд, букмекеры переоценивают хозяев.
Ставка №1: «Городея» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.
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