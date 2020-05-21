«Славия» — «Городея». Прогноз: «сахарники» накажут букмекеров за недооценку

В шести очных встречах со «славянами» «сахарники» уступили лишь однажды.

22 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет с «Городеёй». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Городеи» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Городея»

Букмекеры уверены, что матч «Славия» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Славия» — «Городея» (22.05.2020)

Пятничная программа 10-го тура Высшей лиги Беларуси по футболу откроется в Мозыре, где на стадионе «Юность» местная «Славия» сразится с «Городеёй». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, полностью соответствуя привычному статусу крепких и неуступчивых середняков.

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«Славяне» набрали 11 очков в 9 турах и располагаются на 11-й позиции. До зоны вылета очень далеко: «Белшина» и «Смолевичи» не тянут уровень элитного дивизиона, набрав по три и четыре балла соответственно. А вот зона стыков совсем рядышком. Занимающий 14-ю строчку «Неман» набрал 8 очков.

Клуб из Мозыря бойко начал сезон, хлопнув две лучшие команды страны по итогам минувшего года. БАТЭ и «Динамо-Брест» получили по 1:2. Больше того — имелась хорошая возможность выйти в финал Кубка Беларуси, что стало бы эпохальным успехом. В первом матче полуфинала удалось в родных стенах одолеть всё тот же БАТЭ (1:0).

Однако на фоне плотного календаря и короткой «скамейки» результаты быстро просели. В Борисове зацепиться не получилось (0:2), а в национальном первенстве дела постепенно ухудшились. В шести последних турах добыта всего одна победа, да и там повезло: уступали «Витебску» к 86-й минуте и забили два гола подряд (3:2).

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов, Яшин и Бордачёв не пропустят в Гродно Гродненцы — один из самых удобных соперников для «автозаводцев».

«Городея» выступает на фоне серьёзных финансовых проблем, но делает это достойно. Те же 11 очков после девяти туров, 12-е место в турнирной таблице. Правда, тут траектория совсем иная: два сухих поражения на старте первенства, зато потом график набора очков следует считать крепким для середняка.

Достаточно сказать, что в семи последних турах «сахарники» потерпели всего два поражения. От двух лучших клубов Высшей лиги Беларуси на данный момент — БАТЭ (0:2) и «Торпедо-БелАЗ» (1:3). Причём с «пчёлами» имелись шансы зацепиться. Фаворит долгое время не мог отличиться, открыв счёт только на 73-й минуте. Второй гол состоялся в компенсированное время.

Да и в Жодино вполне можно было сетовать на невезение. Уже на 31-й минуте гости остались в меньшинстве — Станислав Сазонович получил вторую жёлтую карточку (оба предупреждения сомнений не вызывали). Дальше «Городея» честно пыталась огрызаться, но силы оказались неравны. «Автозаводцы» всё же добились своего.

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Тем удивительнее, что букмекеры дают на победу хозяев меньше двойки. Ведь статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей: в шести поединках они уступили лишь однажды, да и то со счётом 0:1 при голе в концовке. «Городея» в последнее время проигрывает только фаворитам, а нынешняя «Славия» на этот уровень не тянет.

Потому логичнее отталкиваться от аутсайдера. Х2 идёт в букмекерских конторах за крепкие 1.86. При желании можно поднять коэффициент, взяв Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27. Оба коллектива отличаются организацией и редко пропускают полную авоську. Вариант попроще — ИТМ 1.5 мяча «Славии» за 1.67.

Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Городея»

В последних семи турах гости уступили лишь дважды — БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ», то есть двум лучшим командам Высшей лиги на данный момент. Статистика очных встреч тоже говорит в их пользу: всего одно поражение в шести поединках со «Славией». На наш взгляд, букмекеры переоценивают хозяев.

Ставка №1: «Городея» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.

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