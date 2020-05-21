Статистический прогноз: «Сувон» — «Инчхон Юнайтед», ставка на матч чемпионата Кореи

В матче третьего тура чемпионата Южной Кореи 23 мая «Сувон Самсунг Блюуингз» примет «Инчхон Юнайтед». Начало игры — в 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Инчхон Юнайтед»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 23 мая «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Инчхон Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

Анализ и прогноз матча «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Инчхон Юнайтед» (23.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Сувон Самсунг Блюуингз» в прошлом году выступил неудачно, заняв только восьмое место, хотя по итогам 2018 года вошёл в шестёрку лучших. Закрепить успех не удалось, команда с большим запасом не попала в топ-6, после чего без особого блеска выступила в секстете аутсайдеров. По сути, «крылья» просто доигрывали сезон, поскольку вылет им не грозил — тройка худших находилась далеко позади.



«Инчхон Юнайтед» проявил себя ещё хуже, едва избежав вылета. По итогам двух кругов «журавли» находились на предпоследнем месте. Однако стыковых матчей всё же удалось избежать: команда хорошо провела решающие встречи и поднялась на десятую строчку. Для сохранения прописки в элите этого хватило.

Форма команд

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы после двух туров. «Сувон Самсунг Блюуингз» вообще не набрал ни одного очка, но тут в первую очередь виноват календарь, подсунувший два лучших клуба Южной Кореи по итогам минувшего года. В первом туре на выезде едва не удалось отнять очки у «Чонбук Хёндэ Моторс» (0:1).

«Нюрнберг» — «Эрцгебирге». Прогноз: бывший клуб Саенко оторвётся от зоны вылета Дела у «Нюрнберга» идут плохо, зато статистика очных встреч в порядке.

Действующий чемпион никак не мог взломать оборону соперника, получил численное преимущество на 75-й минуте и в концовке всё же вырвал победу. Неделю спустя «крылья» вдоволь попили крови у серебряного призёра «Ульсан Хёндэ»: вели с разницей в два мяча, но поплыли под давлением, позволили сравнять счёт, а на 89-й минуте пропустили третий (2:3).

«Инчхон Юнайтед» набрал два очка, хотя там и уровень оппозиции оказался скромнее. Крепкий «Тэгу» и слабый «Соннам». Любопытно, что оба матча обошлись без голов, а ведь в прошлом сезоне «журавли» пропускали много. Также стоит отметить, что в обоих случаях соперники смотрелись интереснее и оказались ближе к забитому мячу.

Личные встречи

Тут вообще без вариантов, у «Сувона» заметное преимущество. 27 побед, 14 ничьих и всего шесть поражений. Если брать только статистику в родных стенах, всё ещё серьёзнее: 17 побед, три ничьих и три неудачи, разница голов — 43:21. Неудивительно, что хозяева идут у букмекеров явным фаворитом.

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В пяти предыдущих поединках на своём поле «крылья» добыли четыре победы. На старте первенства они показывали симпатичный футбол и остались без очков исключительно из-за мощи соперников. «Инчхон», напротив, набрал даже больше, чем заслуживал. В какой-то момент везение качнётся в другую сторону.

Ставки на тоталы и форы

П1 за 1.83 смотрится нормально. Пожалуй, имеет смысл рассмотреть П1 с форой (-1) за солидный коэффициент 2.65. «Сувон» на своём поле постарается ответить за неудачи в предыдущих турах, благо что «Инчхон Юнайтед» заметно уступает по уровню исполнителей.

Нужно учитывать, что в трёх из четырёх последних очных встреч голы забивались в обе стороны. Букмекеры дают на классическую ставку «обе забьют» симпатичные 1.95. Можно поднять коэффициент, взяв 1Х + обе забьют за 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Сувон Самсунг Блюуингз» — «Инчхон Юнайтед»

«Сувон» не набрал очков в двух турах, но тут виноват календарь. Играть пришлось с двумя сильнейшими клубами страны по итогам минувшего сезона. Оба раза «крылья» выглядели симпатично и остались с пустыми руками из-за голов в концовке. Теперь они примут аутсайдера, у которого выиграли четыре из пяти предыдущих встреч в своих стенах. Ждём победы фаворита.

Ставка: «Сувон» победит с форой (-1) за 2.65.

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