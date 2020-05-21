Статистический прогноз: «Санджу Санму» — «Кванджу», ставка на матч чемпионата Кореи

В матче третьего тура чемпионата Южной Кореи 23 мая «Санджу Санму» примет «Кванджу». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Санджу Санму» — «Кванджу»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 23 мая «Санджу Санму» — «Кванджу» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Санджу Санму» — «Кванджу» (23.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

Статистический прогноз: «Пхохан Стилерс» — «Сеул», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Лишь в одном из шести предыдущих матчей отличились обе команды.

Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Санджу Санму» в прошлом году не повезло: он набрал 46 очков, однако уступил «Канвону» по дополнительным показателям, остался седьмым и фактически был вынужден доигрывать сезон. Вопрос о выживании не стоял из-за огромного запаса перед аутсайдерами, «феникс» спокойно оказался лучшим среди худших и финишировал седьмым.



«Кванджу» — молодой клуб, привыкший к статусу «лифта». Основан он был в 2010 году, за это время не задерживался ни в одном из дивизионов больше чем на три года. В прошлом сезоне в элите его также не было. Заняв первое место во второй по силе лиге, он вернулся в число сильнейших.

Форма команд

Старт сезона сложился для соперников по-разному. «Санджу Санму» добыл три очка, что следует считать вполне нормальным результатом. В первом туре случилось чувствительное поражение в гостях от «Ульсан Хёндэ» (0:4), но это очень сильный соперник, который в прошлом году остался без чемпионства только по дополнительным показателям.

«Нюрнберг» — «Эрцгебирге». Прогноз: бывший клуб Саенко оторвётся от зоны вылета Дела у «Нюрнберга» идут плохо, зато статистика очных встреч в порядке.

«Феникс» неделю спустя отыгрался на крепком «Канвоне»: вышел вперёд в середине первого тайма с пенальти, затем действовал вторым номером и забил ещё один мяч ближе к концу. А вот «Кванджу» похвастать нечем, поскольку за два тура команда не набрала ни одного очка.

Больше того — она даже отличиться не смогла. 0:2 в родных стенах от «Соннама» (пропустила два мяча к 11-й минуте, после чего безрезультатно пыталась давить) и 0:1 на выезде от «Сеула». Столичный клуб в минувшем сезоне взял бронзу, проиграть ему в гостях не стыдно. Но нужно учитывать, что «грифоны» смотрелись хуже и могли пропустить больше.

Личные встречи

История противостояния довольно богатая. Она насчитывает 19 матчей, но никак нам не поможет. Дело в том, что предыдущая игра состоялась ещё в 2017 году, а с тех пор много воды утекло. Затем «Кванджу» покинул элитный дивизион, сумев вернуться только сейчас.

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Отталкиваться придётся только от текущего состояния соперников. Тут, конечно, «Санджу Канму» смотрится предпочтительнее. Состав сильнее и опытнее, плюс преимущество своего поля. В принципе, П1 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.74 вполне можно проверить.

Ставки на тоталы и форы

Команды в сумме провели в нынешнем сезоне четыре матча, в каждом из них голы забивались только в одну сторону. Даже удивительно, что на «обе забьют — нет» букмекерские конторы дают крепкие 1.90. «Кванджу» на выезде вряд ли станет рисковать и раскрываться, так что большого количества голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч «Санджу Санму» — «Кванджу»

Крепкий середняк К-лиги в родных стенах сразится с новичком элитного дивизиона. Букмекеры дают на победу хозяев заметно больше двойки, хотя по уровню состава «Санджу Санму» определённо имеет преимущество. Даже П1 с нулевой форой доступна за вполне играбельные 1.74.

Ставка №1: победа «Санджу Санму» с нулевой форой за 1.74.

Ставка №2: обе забьют — нет за 1.90.

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