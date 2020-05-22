«Дармштадт» — «Санкт-Паули». Прогноз: «лилии» снова добьются результата на своём поле

23 мая в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги «Дармштадт» сыграет с «Санкт-Паули». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Дармштадта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Санкт-Паули» оценён букмекерами коэффициентом 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Дармштадт» — «Санкт-Паули»

Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги «Дармштадт» — «Санкт-Паули» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.97, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Дармштадт» — «Санкт-Паули» (23.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Один тур уже сыгран, команды прогрелись и вошли в колею. Опасения по поводу снижения результативности оказались напрасными — голов в 26-м туре было предостаточно.

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Соперники находятся в турнирной таблице совсем рядышком. «Дармштадт» неделю назад уступил стоящему на вылет «Карлсруэ» со счётом 0:2 при весьма бледном футболе: мячом владел, а вот с остротой получилось туго. Впрочем, «лилии» вообще часто допускают осечки на выезде, так что считать результат сенсацией не стоит.



В результате шансы на повышение в классе окончательно стали призрачными. Седьмое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, 36 очков в 26 турах. Отставание от «Гамбурга» и «Штутгарта» (делят вторую и третью строчки) составляет девять баллов. Следующая осечка наверняка станет роковой.



А вот «Санкт-Паули» в воскресенье одолел в родных стенах «Нюрнберг» (1:0), хотя гордиться тут нечем. Располагающийся рядом с зоной вылета соперник гораздо лучше смотрелся в первом тайме, вёл игру и создал несколько отличных возможностей. Хозяевам повезло не пропустить до перерыва, а на 55-й минуте они получили численное преимущество.

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Голкипер «Нюрнберга» получил прямую красную карточку, но даже после этого его партнёры продолжили искать счастье в атаке. Клуб из Гамбурга с горем пополам всё же выцарапал победу благодаря голу на 84-й минуте, однако качество футбола явно оставляло желать лучшего. Впрочем, это уже детали.



Теперь «пираты» располагаются на девятой позиции, имея в активе 33 балла. Тут говорить о повышении в классе точно не приходится, слишком многое было упущено в первой части первенства. Основная задача — как можно скорее обезопасить себя от вылета. Зона стыковых матчей находится в пяти очках, а зона вылета — в шести.



Наибольший интерес представляет статистика очных встреч, которая целиком и полностью на стороне «Дармштадта». Семь матчей, шесть побед и одно поражение при разнице мячей 9:3. На своём поле перевес ещё сильнее — три победы из трёх возможных, две из которых — всухую. Мощно.

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В 13 домашних поединках нынешнего сезона «лилии» уступили лишь однажды, что уже серьёзное достижение. А вот «Санкт-Паули» в гостях просто ужасен — одна-единственная победа за 12 игр. Даже странно, что на таком фоне букмекеры дают на хозяев почти 2.50. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 с нулевой форой за 1.81 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Дармштадт» — «Санкт-Паули»

«Дармштадт» выиграл шесть из семи предыдущих очных встреч. Кроме того, он очень хорош на своём поле — всего одно поражение в 13 домашних матчах сезона. «Санкт-Паули», напротив, за весь сезон лишь однажды победил на выезде. П1 с нулевой форой за 1.81 на таком фоне кажется подарком.



Ставка: победа «Дармштадта» с нулевой форой за 1.81.



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