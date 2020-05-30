«Бавария» — «Фортуна». Прогноз: Нойер и Боатенг пропустят от аутсайдера Бундеслиги

«Бавария» примет «Фортуну» в матче 29-го тура чемпионата Германии 30 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 36.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Бавария» — «Фортуна»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Фортуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Фортуна» (30.05.2020)

По всей видимости, пауза для «Баварии» не стала помехой, ведь команда продолжает растягивать беспроигрышную серию. Теперь она составляет 14 матчей. И примечательно тут то, что на этом внушительном отрезке мюнхенцы скатали лишь одну ничью, да и ту против мощного «РБ Лейпцига».

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А в прошлом туре баварцы гостили у своего главного и ближайшего преследователя — дортмундской «Боруссии». И сумели победить с минимальным счётом. Соперники обменивались острыми атаками, но под самый перерыв отличился Йозуа Киммих. Эта победа позволила красным оторваться от дортмундцев на семь баллов — солидное преимущество за шесть туров до конца сезона. По сути интрига в борьбе за чемпионстве уже умерла.



«Фортуна» после возобновления первенства пока что ни разу не проиграла, для аутсайдера результат отличный. Пять очков в трёх турах позволили команде вплотную подобраться к спасительной 15-й строчке. Отставание от «Майнца», который находится на этой самой строчке, составляет всего один балл.



В прошлом туре «Ф95» принимала совсем осунувшийся «Шальке» и обыграла гельзенкирхенцев 2:1. Тут надо бы сказать, что преимущество хозяев оказалось мощным: 8:3 по ударам в створ и 67:33 по проценту владения мячом. Также примечательно, что «горняки» даже открыли счёт первыми, но дюссельдорфцы сумели перевернуть игру, забив дважды после стандартов.

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«Фортуна» наверняка будет делать акцент на стандартные положения и в предстоящем поединке с «Баварией», который пройдёт в Мюнхене. Всё же с игры больше одного-двух полумоментов создать не получится, слишком уж велика разница в исполнительском мастерстве.



Статистика очных встреч крайне предсказуема. До этого соперники провели друг с другом пять встреч, и тут, конечно, полное доминирование баварцев. Они имеют четыре победы, а ещё один раз состоялась ничья.



Однако любопытно, что в Мюнхене дюссельдорфцы оформили аж пять голов в двух матчах и там же заработали единственный балл. А недавний матч «Баварии» на своём поле с «Айнтрахтом» (5:2) показал, что у мюнхенцев не всё в порядке с оборотной при стандартных положениях. Оба мяча Мануэль Нойер пропустил именно после таковых.

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В том, что подопечные Ханса-Дитера Флика выйдут на поле явным фаворитом, нет никаких сомнений. Однако «Фортуна» сейчас на подъёме и удивить гегемона немецкой Бундеслиги определённо может. На наш взгляд, стоит подумать над голом «Фортуны» за коэффициент 2.01. Тем более, что в среднем гол за игру в своем активе она имеет.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Фортуна»

«Бавария» продолжает уверенно идти к очередному чемпионству, растянув победную серию на семь матчей. Понятно, что она будет явным фаворитом, тем более на своём поле. Однако, на наш взгляд, дюссельдорфцы способны потрепать нервы Мануэлю Нойеру. Они находятся в хорошей форме, да и прекрасно знают, как забивать гегемону немецкого чемпионата.



Ставка: «Фортуна» забьёт за коэффициент 2.01.