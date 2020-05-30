«Динамо Др» — «Штутгарт». Прогноз: Марио Гомес и Дидави дадут зайти коэффициенту 3.20

«Динамо Дрезден» сыграет со «Штутгартом» в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги 31 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Штутгарта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Динамо Дрезден» — «Штутгарт»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 31 мая «Динамо Дрезден» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.

Анализ и прогноз матча «Динамо Дрезден» — «Штутгарт» (31.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут проходить практически ежедневно.

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«Динамо Дрезден» — единственная команда, которая не выходила на поле после возобновления первенства. Предыдущий матч она провела ещё 8 марта. Причина банальная — коронавирус. Тренерский штаб и футболисты ушли на двухнедельный карантин 9 мая, поскольку болезнь была выявлена у двух игроков.



Саксонцы возобновили полноценные тренировки только неделю назад, пропустив три тура. В результате положение заметно ухудшилось: календарь в оставшиеся недели будет необычайно плотным, да тут ещё и соперники синхронно повадились набирать очки после рестарта первенства.



И всё же безвыходной ситуацию не назовёшь. У «Динамо» 24 очка в 25 поединках. Отставание от зоны стыков пять баллов, а от спасительной 15-й строчки — семь. При этом все клубы, располагающиеся на десятом месте и ниже, провели на три встречи больше. То есть по потерянным очкам дрезденцы находятся на 14-й позиции.

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Проблема лишь в том, что набрать эти самые очки будет необычайно сложно. Да и с первым оппонентом откровенно не повезло. Начинать придётся со «Штутгарта», который идёт вторым и вовсю претендует на выход в элитный дивизион. Сейчас у швабов 48 очков — это на два больше, чем у «Гамбурга».



Проблемы с концентрацией у подопечных Пеллегрино Матараццо вряд ли возникнут, поскольку они уже успели потерпеть два поражения после возобновления турнира. Сперва от «Веена» (1:2), а затем от «Хольштайна» (2:3). В первом случае жутко не везло в завершении, во втором пришлось больше тайма действовать в меньшинстве.



В нужный момент удалось собраться и одержать ярчайшую победу над «Гамбургом» в родных стенах (3:2). «Динозавры» ушли на перерыв с двумя мячами форы, однако к исходу часа игры счёт сравнялся, а в компенсированное время Гонсало Кастро принёс хозяевам три очка и чистое второе место в таблице.

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После такого успеха «Штутгарту» сам чёрт не брат. Благо что разница по уровню исполнителей огромная, а дрезденцы тренировались всего неделю. Выдержать 90 минут в хорошем темпе в таких условиях будет невероятно сложно. Потому неудивительно, что на П2 букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.42.



Мы бы выбирали между двух вариантов. Швабы часто ошибаются в обороне и много пропускают, так что моменты у хозяев наверняка возникнут. П2 + тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а П2 + обе забьют — вообще за 3.20. На наш взгляд, шансы на такой исход никак не меньше 30%.

Прогноз и ставка на матч «Динамо Дрезден» — «Штутгарт»

Хозяева не играли с 8 марта, поскольку ушли на карантин 9 мая после того, как несколько футболистов заразились коронавирусом. «Динамо» возобновило тренировки лишь неделю назад, выдать 90 минут интенсивного футбола после такого сложно. Благо что «Штутгарт» занимает второе место и близок к повышению в классе. Ждём большого числа голов и победы гостей.



Ставка: победа «Штутгарта» + обе забьют за 3.20.



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