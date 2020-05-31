«Орхус» — «Оденсе». Прогноз: берём коэффициент 2.36 в матче чемпионата Дании

«Орхус» и «Оденсе» сыграют 1 июня в матче 25-го тура чемпионата Дании. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Орхуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Оденсе» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Орхус» — «Оденсе»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Дании 1 июня «Орхус» — «Оденсе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.
Анализ и прогноз матча «Орхус» — «Оденсе» (1.06.2020)
Как и ожидалось, чемпионат Дании вернулся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.
Если быть точнее — два полных тура. Плотность в турнирной таблице солидная, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира.
Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. А оставшиеся восемь коллективов поборются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. Все остальные безнадёжно отстали.
«Орхус» набрал 41 очко и делит третье место с «Норшелланном», но тот провёл на один поединок больше. Подняться выше третьей строчки будет очень сложно, слишком далеко ушли соперники. Основная задача — финишировать в топ-3. Конкуренция серьёзная, так что допускать осечки не рекомендуется.
А вот «Оденсе» уже ничего толком не нужно, задача на сезон в любом случае не выполнена. После 24 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. У «Ольборга», находящегося на шестой позиции, уже 37 баллов, то есть даже две победы в оставшихся турах не позволят попасть в топ-6.
Фактически «полосатые» будут просто доигрывать сезон. Говорить о борьбе за выживание не приходится: три худших клуба чемпионата Дании на данный момент отстают на 11-15 очков, да ещё и заметно уступают по уровню состава. Почти наверняка «Оденсе» финиширует в районе седьмого-десятого мест.
У «Орхуса» имеются два важных преимущества. Первое — своё поле. Второе — сыгранный матч. Белые в четверг принимали «Раннерс» в перенесённой игре 21-го тура, с огромным трудом сумев вырвать ничью (1:1). Они ушли от поражения на 92-й минуте, но свои очки заслужили. Давили, много били по воротам, имели уйму стандартов.
Статистика очных встреч в последние годы плюс-минус равная. Внимания заслуживает другой фактор: шесть из семи предыдущих поединков получились верховыми, причём в этих шести случаях неизменно забивали обе команды. От этого вполне можно оттолкнуться, благо что линия позволяет.
«Оденсе» уже с чистой совестью может играть в своё удовольствие, а «Орхус» в родных стенах в принципе весьма результативен (21 мяч в 12 играх). Классический тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, можно даже попробовать поймать коэффициент посерьёзнее. «Обе забьют + ТБ 2.5 гола» оценён букмекерами в 2.36, а 1Х + обе забьют — в 2.34.
Прогноз и ставки на матч «Орхус» — «Оденсе»
«Орхус» результативен на своём поле (21 гол в 12 матчах), а «Оденсе» фактически доигрывает сезон и может не думать об обороне. В шести из семи предыдущих очных поединков проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Букмекеры дают на неё аж 2.36. С точки зрения математики это подарок.
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.36.
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