Рейтинг топ-10 ставок на спорт, без которых не обходится ни один клиент БК.

Топ-10 хороших ставок на спорт для игры в букмекерских конторах

Хорошая ставка на спорт даёт прибыль на дистанции, а не мгновенную выгоду. В интернете есть огромное количество советов о том, как делать ставки на спорт. В них легко запутаться. Наш топ лучших ставок на спорт поможет разобраться с предложениями букмекеров.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Как сделать хорошую ставку

Перед составлением перечня топ-ставок на спорт определим главные критерии качественного беттинга.

Финансовая дисциплина

Сделать хорошую ставку — значит не проиграть деньги. Размер ставки не должен превышать допустимых потерь. Лучше всего, если первая ставка будет сделана в пробном, виртуальном режиме.

Есть букмекеры, которые дают бесплатную ставку в качестве бонуса. Выберите стратегию финансового менеджмента, если продолжите заключать пари на постоянной основе.

Банкролл-менеджмент в ставках:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Знание вида спорта

У вас должны быть глубокие познания в правилах, специфике турниров, особенностях команд, спортсменов. Большинство игроков выбирает для ставок наиболее востребованные виды спорта: футбол, баскетбол, хоккей, теннис.

Предматчевый анализ и стратегический подход

Среди многочисленных стратегий ставок на спорт выберите подходящие именно вам. При этом не нужно слепо следовать абстрактным, эффективным только на бумаге схемам. Дополняйте их своими знаниями, учитывайте собственный предматчевый анализ для каждого события.

Хорошие коэффициенты

Это субъективный фактор. Есть игроки, которые ищут валуи — коэффициентов, переоцененных букмекером. Другие предпочитают средние показатели на уровне 1.80-2.10.

Главная ошибка, которую нужно избежать новичку — ставки на низкие котировки в районе 1.10-1.30.

Помните ключевой принцип дистанционного беттинга: лучше проиграть строго выверенную ставку, чем выиграть случайную.

Где делать ставки на спорт

Даже при игре в плюс на дистанции это ещё не значит, что вы получите свои деньги. Важно не отдать деньги мошенникам. Среди букмекерских компаний, которые предлагают делать ставки на матчи, нужно выберите надёжную контору. Ориентируйтесь на такие критерии:

контора работает легально на территории России — это гарантирует выплату ваших средств;

официальный сайт БК предлагает качественный функционал — широкая роспись, быстрый Live, видеотрансляции, удобное мобильного приложения и так далее;

умеренная букмекерская маржа, обеспечивающая высокие коэффициенты. От этого зависят ваши результаты на дистанции;

отзывы реальных клиентов и рейтинг букмекерских контор «Чемпионата».

Топ-10 ставок на спорт для новичков

Приведём самые популярные ставки на спорт, топ-10 вариантов, которые применяются в разных стратегиях.

1. Исход события

Это базовый вид ставок. Он обозначается так:

П1 — победа хозяев.

П2 — выигрыш гостей.

Х — ничья.

Преимущества — высокие лимиты, доступность в прогнозировании даже для новичков. Недостаток — при ставках на футбол, хоккей, теннис, баскетбол коэффициенты на более сильного противника часто занижены из-за того, что на него ставит много людей.

2. Двойной исход

В видах спорта, где возможна ничья, можно поставить на не проигрыш одной из сторон — 1Х или Х2. Коэффициенты здесь ниже, чем на чистую победу, но можно поймать валуйную котировку на не проигрыш аутсайдера.

Двойной исход в ставках:

Что означает двойной исход в ставках: как ставить 1Х, 12 и Х2 на футбол по стратегии Ставкой на двойной исход вы можете получить прибыль при победе любой из команд. «Чемпионат» разбирается в правилах и приводит примеры.

3. Тотал

Ставки на тотал популярны из-за психологической тяги болельщиков к матчам с высокой результативностью. Преимущество — можно ставить на «больше/меньше» по самым разным показателям: голам, угловым, нарушениям, подачам навылет и так далее. Недостаток — статистический рынок, в котором маржа букмекера съест дистанционную прибыль.

4. Обе забьют

Такие пари наиболее популярны в футболе. Во многих матчах на данный выбор идут коэффициенты около 1.80-2.50. Для прибыли на дистанции соблюдайте два условия:

найдите среди представленных контор ту, где низкая маржа по этому рынку,

составьте список из 15-20 клубов с подходящими коэффициентами на «обе забьют».

5. Жёлтые карточки

Можно ставить на победу по «горчичникам» одной из команд, а также на общие и индивидуальные тоталы. При выборе событий изучите статистику главного арбитра, наличие записных «грубиянов» в составах, принципиальность противостояния и другие факторы.

6. Угловые

Этот показатель не так принципиален, как голы или удаления. Корнеров в матчах бывает более десяти. Научитесь подбирать противостояния с коэффициентами на уровне 2.00-2.50. Ставьте на общие или индивидуальные тоталы.

Стратегии ставок на угловые:

Стратегия ставок на угловые в футболе: как делать ставки на корнеры в лайве и прематче Ставить на угловые лишь формально легче, чем на голы. Вам не помешают промахи из убойных позиций, но возникают другие сложности.

7. Форы в баскетболе и теннисе

В футболе диапазон голов невелик в сравнении с очками в баскетболе и геймами в теннисе. Многие игроки выстраивают собственные стратегии, ставят на фаворитов с минусовыми форами или на аутсайдеров с плюсовыми. Это может дать более высокие коэффициенты и выгоду на дистанции.

8. Ничья в футболе

Главное преимущество ставок на ничью в футболе — коэффициентах на уровне 3.30 и выше. Одна из самых эффективных стратегий пари ни мирный исход — система «два из пяти». По ней две угаданных ничьи компенсируют дают небольшой плюс, а три — приносят солидную прибыль.

9. Экспрессы

Новички часто бросаются составлять экспрессы из большого количества событий, чтобы получить заоблачные коэффициенты — 10.00, 30.00 и даже больше 100.00. Это прямой путь к сливу денег.

Многие профессионалы ставят на «двойники». Подбирают два события с котировками 1.50-1.60, что даёт общий коэффициент 2.25-2.56. Большую роль здесь играет качественный анализ событий.

10. Вилки

Можно ставить даже с гарантированной прибылью. Для этого научитесь находить арбитражные ситуации в разных конторах. Разница в коэффициентах позволяет сделать противоположные ставки с гарантированной прибылью.

Одна проиграет, а другая зайдёт. Выигрышная компенсирует неудачу и принесёт прибыль. Но букмекеры эффективно отслеживают и блокируют «вилочников». Поэтому популярность таких ставок постепенно снижается.

Наш топ-10 лучших ставок на спорт — условный ориентир. Начинающий игрок должен знать о таких возможностях. Со временем вы сформируете собственный беттинговый стиль и найдёте свою стратегию. Есть сотни видов ставок и схем. Изучайте их, чтобы добиться успеха в долгой перспективе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!