«Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз: берём коэффициент 2.47 в матче чемпионата Турции

12 июня «Фенербахче» и «Кайсериспор» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Кайсериспора» оценён букмекерами коэффициентом 7.70.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Кайсериспор»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции 12 июня «Фенербахче» — «Кайсериспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.90.
Анализ и прогноз матча «Фенербахче» — «Кайсериспор» (12.06.2020)
Чемпионат Турции возвращается в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но в случае улучшения ситуации в начале июля болельщиков могут пустить на стадионы.
Обе команды выступают заметно ниже ожиданий. «Фенербахче» натурально проваливает сезон. Всего 40 очков в 26 турах и седьмое место в турнирной таблице. Ещё в январе дела шли нормально, а вот дальше началось пике. В семи заключительных поединках перед перерывом побед фанаты «канареек» так и не дождались.
На этом отрезке команда набрала жалкие три балла, пропустив в каждом случае как минимум один раз. А ещё безвольно уступила «Галатасараю» в родных стенах (1:3). На таком фоне около трёх месяцев паузы явно могут пригодиться. Футболистам и тренерскому штабу определённо требовалось время, чтобы собраться с мыслями и сделать выводы.
Кое-какие шансы на еврокубки пока остаются. Отставание от топ-5 составляет всего четыре пункта, идущий четвёртым «Сивасспор» ускакал на девять очков, а замыкающий тройку «Галатасарай» — на десять. Разрывы ощутимые, но за восемь туров многое может поменяться. Нужно только стабильно добиваться результата.
Первый соперник — худший клуб чемпионата Турции. Да ещё и играть с ним придётся в родных стенах. Вроде бы налицо все предпосылки для победы, да только «Кайсериспор» перед уходом в незапланированный отпуск встрепенулся. В шести последних играх он уступил лишь однажды, разжившись на этом отрезке 11 очками.
Положение всё ещё тяжёлое. 22 очка, чистое последнее место в турнирной таблице. Но никак не безнадёжное — до спасительной 16-й строчки всего три пункта. А потому нет никаких сомнений, что гости будут биться до последнего, ведь на кону стоит прописка в элитном дивизионе.
Статистика очных встреч тоже не впечатляет. У «Фенербахче», разумеется, есть преимущество (восемь побед, четыре поражения, три ничьих), но добыто оно в прежние годы. А вот в последнее время статистика просто ужасная — всего одна победа в семи предыдущих поединках.
На таком фоне давать на П1 коэффициент 1.33 по крайней мере сомнительно, так что мы предпочтём сыграть от аутсайдера. Брать ли Х2 за 3.30 — дело вкуса. На наш взгляд, шансы зацепиться за очки у гостей превышают 30%. Варианты попроще — П2 с форой (+1.5) за 1.92 и ИТБ 1 гола «Кайсериспора» за 2.47.
Логика простая — «Фенербахче» пропускал в шести предыдущих турах чемпионата Турции, а в семи последних очных поединках оставил ворота сухими лишь однажды. И второй момент — для аутсайдера «Кайсериспор» забивает вполне достаточно. 28 голов в 26 турах, то есть чуть больше штуки за 90 минут.
Прогноз и ставки на матч «Фенербахче» — «Кайсериспор»
«Фенербахче» в шести турах перед паузой остался без побед, в каждом из этих матчей пропустив по разу. Больше того — в семи предыдущих очных встречах он добыл всего одну победу, а в остальных шести случаях непременно пропускал. На наш взгляд, на таком фоне следует играть от аутсайдера.
Ставка: ИТБ 1 гола «Кайсериспора» за 2.47.
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