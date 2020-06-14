Бой Волков – Блейдс на UFC Fight Night. Россиянин продолжит путь к титулу?

Бой Александра Волкова и Кертиса Блейдса перенесли. Но всего на неделю! Новая дата боя в рамках UFC Fight Night – 21 июня. Рассказываем, где смотреть прямую трансляцию поединка, а также разбираем ставки и коэффициенты, которые предложили на бой букмекерские конторы.

Дата боя Волков – Блейдс

Поединок между Александром Волковым и Кертисом Блейдсом должен был пройти 14 июня в канадском Саскатуне. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Правда, болельщикам не нужно волноваться. Бой пройдет 21 июня в Лас-Вегасе, на арене UFC Fight Night 173. Это главный бой турнира UFC Fight Night.

Где смотреть прямую трансляцию боя Александр Волков – Кертис Блейдс

Трансляцию турнира UFC Fight Night можно будет смотреть, начиная с 23:00 мск 20 июня. Бои основного карда начнутся ориентировочно в 04:00 21 июня.

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Главный бой – поединок Александра Волкова и Кертиса Блейдса – в 06:30 21 июня. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелекома» и «Триколор ТВ».

Коэффициенты и ставки на бой Александр Волков – Кертис Блейдс

По оценке аналитиков, фаворит боя — Кертис Блейдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. Это примерно 69% вероятности. Сделать ставку на Волкова можно за 3.25 (29%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 49.00 (2%).



Букмекеры предполагают, что поединок продлится как минимум 3 раунда. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.68 (54% вероятности). Сделать ставку на то, что бой завершится в 1-м или во 2-м раунде, можно за 2.06 (46%).

Форма Александра Волкова и Кертиса Блейдса

Александр Волков сейчас занимает 7-е место в рейтинге UFC в тяжелом весе. Соперника для «Драго» очень долго подбирали. Всему виной коронавирус – напряженный график сделал недоступными для боя многих топовых оппонентов.

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Всего на счету Волкова 38 боев в ММА. 31 раз он выиграл, 7 проиграл. В последний раз в октагон Волков выходил в ноябре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Грега Харди.



«Почти сутки мы провели в дороге и, наконец, добрались до места. Сложнее всего мне даётся разлука с семьёй, даже на такой, казалось бы, небольшой срок. Но это придает дополнительные силы и мотивацию победить. Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа – это уже дело техники», – сказал Волков перед боем.

Для россиянина Блейдс – самый сложный соперник в карьере. Но победа над ним откроет путь в топ-3 рейтинга и возможность боя за чемпионский титул.

В отличие от Волкова, Кертис уже дрался в 2020 году. 25 января он нокаутировал Жуниора дос Сантоса. Всего же на счету «Бритвы» 16 боев, в которых он одержал 13 побед.



Чего Блейду не занимать, так это уверенности в себе. Кертис не просто уверен, что победит, но обещает сделать это досрочно. Он – один из лучших борцов в UFC, а именно борьба, по мнению экспертов, ахиллесова пята Волкова. Наверняка американец будет пытаться исполнить тейкдаун.



«Думаю, это классический поединок грэпплера против ударника, хотя я могу драться в стойке. Я буду прессинговать, прижму его к сетке. Будет досрочная победа, вопрос лишь в том, сколько времени мне потребуется, чтобы сломать его», — сказал Блейдс.

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А на кого ставите вы в главном бою UFC Fight Night Волков – Блейдс?