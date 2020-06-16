«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: триумфальное возвращение АПЛ и очень много голов

17 июня «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 22:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии 17 июня «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.00.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (17.06.2020)

Чемпионат Англии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня ожидается долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке наступят на пятки «Севилье» В восьми предыдущих очных встречах мадридцы одержали семь побед.

На среду запланированы две игры. Основное внимание будет приковано к битве «Манчестер Сити» и «Арсенала», хотя за громкой вывеской можно найти большое количество вопросов. Лондонцы продолжают падение и никак не могут обрести себя, рискуя остаться без еврокубков в будущем сезоне.

На момент возобновления первенства они занимают лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 40 очков. Впрочем, подавляющее большинство конкурентов провели на одну игру больше, а отставание совсем небольшое: у «Тоттенхэма» 41 балл, у «Шеффилда» и «Вулверхэмптона» — по 43, у «Манчестер Юнайтед» — 45.

После прихода Микеля Артеты «канониров» накрыл ничейный вирус, однако ближе к весне дела пошли на лад. Впервые со стартовых турах удалось выиграть больше одного матча подряд во внутреннем первенстве: «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (4:0), а затем дожал «Эвертон» (3:2) и «Вест Хэм» (1:0).

«Айнтрахт» — «Шальке». Прогноз: Бас Дост, Андре Силва и де Гузман обеспечат веселье «Орлы» за семь игр после паузы забили и пропустили 30 мячей.

Правда, все три поединка состоялись на «Эмирейтс», а теперь играть придётся на чужом поле. И тут вступает в дело второй момент — мотивация «Манчестер Сити». Ни о какой борьбе за титул не может быть и речи, так как «Ливерпуль» оторвался аж на 25 очков. В то же время вторая строчка вряд ли куда-то уплывёт.

«Лестер» находится в пяти пунктах позади, хотя провёл на одну игру больше. Ну и самое главное — из-за дисквалификации от УЕФА остаток чемпионата Англии фактически превращается в формальность. Футболисты, конечно, остаются профессионалами, но определённый отпечаток бан наложить способен.

Потому лезть в огромные форы и ожидать разгромных побед мы не станем. Хоть «канониры» в последние годы и превратились для подопечных Хосепа Гвардиолы в сладкую булочку. В шести предыдущих поединках «Сити» непременно побеждал. В пяти случаях он отличился трижды, а в оставшемся ограничился двумя мячами.

Оборона у «Арсенала» немного добавила, но в целом всё ещё оставляет желать лучшего: много ошибок на ровном месте, постоянные позиционные промахи и натуральные привозы. Без моментов фаворит точно не останется. Если с реализацией у хозяев всё будет в порядке, свою норму из двух-трёх мячей они наверняка выполнят.

«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Мертенс и Дибала забудут о статистике очных встреч Туринцы со скрипом прошли проблемный «Милан» и постараются исправиться.

В то же время лондонцы в десяти последних турах АПЛ не сумели отличиться лишь однажды, в гостях у «Бёрнли» (0:0). Плюс у них есть мотивированный Пьер-Эмерик Обамеянг, с которым «Арсенал» рассчитывает продлить контракт на новых условиях. Оборона у «горожан» порой чудит, так что на свой гол гости имеют право рассчитывать.

В связи с этим мы ожидаем результативного поединка и выбираем между двумя ставками. «Обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» идёт за крепкий коэффициент 1.93, игроки посмелее могут рассмотреть «обе забьют + ТБ 3.5 гола» за 2.50. Второй вариант — П1 + обе забьют за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Ман Сити» — «Арсенал»

«Канониры» — любимый клиент «Манчестер Сити» в последние годы. В шести предыдущих случаях «горожане» одержали победы, а в пяти из них забивали как минимум трижды. При Артете «Арсенал» стал пропускать меньше, но на уровне подопечных Хосепа Гвардиола слабость обороны лондонцев наверняка вылезет. Ждём открытого футбола и голов в обе стороны.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.