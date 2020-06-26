«Атлетико» — «Алавес». Прогноз: Коке, Диего Коста и Симеоне закрепятся в топ-3 Ла Лиги

27 июня «Атлетико М» примет «Алавес» в матче 32-но тура чемпионата Испании, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Атлетико М» — «Алавес»

Букмекеры считают, что матч Примеры «Атлетико М» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

Анализ и прогноз матча Примеры «Атлетико Мадрид» — «Алавес» (27.06.2020)

«Атлетико» в полном порядке, в четырёх играх после паузы он сумел набрать 10 из 12 возможных очков. Теперь у клуба 55 баллов и чистая третья строчка в турнирной таблице. Правда, отрыв от замыкающей четвёрку лидеров «Севильи» составляет всего два пункта.

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В дебютной игре возобновленного чемпионата Испании АТМД поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), зато потом трижды выиграл. Сперва вынес «Осасуну» (5:0), затем спасся от «Вальядолида» (1:0). А на десерт — обнёс «Леванте» (1:0). То есть в трёх предыдущих поединках ни разу не пропустил.



У «Алавеса» за то же время получилось заработать только три очка. Единственная победа пришлась на сбавивший обороты «Реал Сосьедад» (2:0), который вылетел из зоны Лиги чемпионов и рискует потерять сезон. Однако в остальном всё печально: три поражения с общим счётом 0:9.



Впрочем, «славные» по-прежнему находятся в середине турнирной таблицы, а значит — вне опасности. За 31 тур удалось скопить 35 очков, что соответствует 14-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет целых девять пунктов, а потому поводов для паники нет.

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Тем не менее, теперь «Алавесу» предстоит тяжелейший выезд к «Атлетико». Дело тут в том, что «матрасники» очень закрытая команда, особенно у себя дома. К слову, в 15 домашних играх они потерпели всего лишь одно поражение, пропустив при этом каких-то девять мячей. Показатель классный.



Для «славных», которым в гостях результат даётся с огромным трудом, это станет настоящим испытанием. По набранным очкам на выезде они занимают четвёртое место с конца, добыв за весь розыгрыш чемпионата Испании только две победы. А забить получилось за 15 матчей всего 11 мячей.

Диего Симеоне постепенно разобрался с уходом целого ряда футболистов основы, во второй половине сезона его подопечные стали пропускать гораздо реже. А это значит, что каждый момент будет давать гостям через кровь, пот и слёзы.

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При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.78 выглядит вполне неплохо. Её и проверим. Статистика личных встреч на нашей стороне. Штука в том, что между собой в Примере соперники успели встретиться семь раз. «Алавес» за это время смог оформить лишь два мяча.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико М» — «Алавес»

«Атлетико» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров, поскольку клуб сейчас на подъёме, чего не скажешь про «Алавес». Вторая причина — слабая забивная способность «славных» в гостевых поединках. «Матрасники» умеют как защищаться, так и атаковать. За 15 домашних матчей они пропустили только девять мячей, а забили аж 21. На такой фоне можно проверить П1 всухую.



Ставка: победа «Атлетико М» всухую за коэффициент 1.78.