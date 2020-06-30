«Бетис» — «Вильярреал». Прогноз: Алькасер, Касорла и Бакка продолжат погоню за «Севильей»

Хозяевам уже ничего не надо, а гости бьются за Лигу чемпионов.

1 июля «Бетис» и «Вильярреал» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Вильярреал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 1 июля «Бетис» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча Примеры «Бетис» — «Вильярреал» (01.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне остановит Месси и приблизит чемпионство «Реала» В случае осечки каталонцев интрига в чемпионской гонке умрёт.

Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 33-го тура испанской Примеры продолжится в среду, 1 июля, четырьмя матчами. В 23:00 мск в Севилье местный «Бетис» на стадионе «Бенито Вильямарин» начнёт выяснять отношения с «Вильярреалом».

Зелёно-белые потеряли сезон. Надежды побороться за еврокубки не оправдались, вместо этого команда застряла в середине турнирной таблицы. 37 очков в 32 турах, 13-е место — слишком скромный результат для чего-то серьёзного. Даже отставание от идущей восьмой «Валенсии» составляет девять очков.

Впрочем, борьба за выживание тоже не грозит. Открывающая зону вылета «Мальорка» находится в 11 пунктах, за шесть туров такую фору не ликвидировать. Вот и получается, что севильцы фактически просто доигрывают сезон. Финиш в районе 10-15 строчек кажется неизбежным.

«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Игуаин и Дибала останутся верны статистике В семи из восьми последних гостевых матчей «старой синьоры» забивалось больше двух мячей.

Неудивительно, что на фоне минимальной мотивации результаты не блещут. В пяти турах после рестарта первенства добыта всего одна победа, да и та над худшим клубом Примеры «Эспаньолом» в родных стенах (1:0). В остальных четырёх поединках набрано всего одно очко — 2:2 с «Гранадой».

На выезде категорически не клеится — три поражения из трёх возможных. 0:2 от «Севильи», 0:1 от «Атлетика» из Бильбао и 2:4 от «Леванте». Зато с «Вильярреалом» предстоит играть дома, что несколько повышает шансы. Статистика очных встреч с этим согласна — «жёлтая субмарина» в семи предыдущих поединках в Севилье победила лишь однажды.

Вот только подопечные Хавьера Ревильи Кальехи сейчас необычайно хороши. После паузы они набрали 13 очков из 15 возможных, лучше этот отрезок прошёл только мадридский «Реал». Трудовая ничья с «Севильей» на своём поле (2:2), а также четыре победы — над «Сельтой», «Мальоркой», «Гранадой» (все — 1:0) и «Валенсией» (2:0).

«Уфа» — «Рубин». Прогноз: Евсеев с Беленовым продолжат преследовать ЦСКА и «Спартак» Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью.

Как видно, в четырёх случаях из пяти удалось отыграть на ноль. Правда, именно на выезде они пропускают многовато (21 мяч в 16 играх), а «Бетис» невероятно результативен на своём поле (разница голов 30:23). То есть свой мяч хозяева наверняка найдут, но рассчитывать на большее им будет сложно. Гости имеют преимущество по уровню исполнителей и невероятно мотивированы.

От этого и будем отталкиваться. П2 с нулевой форой идёт в букмекерских конторах с симпатичным коэффициентом 1.89. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.26. Хозяевам терять нечего, так что жаться к воротам они едва ли станут. Ждём бодрого футбола и голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Бетис» — «Вильярреал» 1 июля

«Бетис» застрял в середины таблицы и просто доигрывает сезон, а потому вряд ли будет жаться к воротам. Терять уже нечего, можно сыграть на публику. Гости великолепно возобновили сезон, но пропускают на выезде они многовато. А зелёно-белые в 16 домашних матчах забили 31 раз. Думаем, проблем с голами не возникнет, а «жёлтая субмарина» зацепится за очки.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + обе забьют за 2.26.