«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка на статистику в матче АПЛ

2 июля в матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (02.07.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня произошёл долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Два полноценных тура уже завершены, все команды провели как минимум по два матча, а некоторые — больше, ведь были перенесённые игры и четвертьфиналы Кубка страны. Программа 32-го тура завершится в четверг, 2 июля, двумя матчами. Самый поздний из них обещает стать настоящим украшением.

«Манчестер Сити» на своём поле сразится с «Ливерпулем». Формально уровень турнирной значимости этой игры для обеих команд близок к нулевой. Красные уже выполнили главную задачу и взяли титул, а из остальных турниров успешно вылетели. То есть по сути оставшаяся часть сезона — это игра в своё удовольствие при минимальном давлении.

Подопечные Хосепа Гвардиолы практически обеспечили себе итоговое второе место в турнирной таблице. Выше не упасть, но и опуститься будет крайне сложно: замыкающий тройку сильнейших «Лестер Сити» отстаёт на восемь очков, а главное — выглядит после рестарта сезона крайне посредственно.

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Самое важное для «горожан» настанет потом — впереди полуфинал Кубка Англии с «Арсеналом», в августе предстоит доигрывать плей-офф Лиги чемпионов. Ну и апелляция по отстранению от еврокубков, конечно, от результатов которой зависит будущее клуба на ближайшие пару лет.

И всё же. «Ливерпуль» впервые сыграет в статусе чемпиона Англии, причём сразу же с предыдущим обладателем титула. Новая встреча Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы, которые уже давно не упускают возможности извалять друг друга в комплиментах. Сюжетов хватает. Это красиво, а главное — чертовски интересно.

Победа крайне важна для «Манчестер Сити» с точки зрения психологической зрелости. Клуб попал в непростую ситуацию, да и 23 очка отставания — это натуральная пропасть. В такой ситуации обыграть нового чемпиона Англии было бы очень кстати, ведь в той же Лиге чемпионов «горожане» стабильно спотыкаются в самый ответственный момент.

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Для «Ливерпуля» противостояние вполне можно рассматривать как дополнительный тест на легитимность. Так что проблем с мотивацией тут не ждём, тем более что экономить силы соперникам незачем. До полуфиналов Кубка Англии ещё целых две недели, а беречь энергию для матчей АПЛ с «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» — это смешно.

Прежде всего стоит подумать о тотале меньше 3 жёлтых карточек за 2.24. Соперники взаимно уважают друг друга, турнирной мотивации игра не несёт, а травмы в концовке сезона никому не нужны — ждём корректного футбола с минимумом ненужных нарушений. Только тактические фолы и срывы атак.

В двух предыдущих очных встречах было показано всего три жёлтые карточки, а судить будет опытный Энтони Тейлор. Между прочим, он в трёх последних матчах АПЛ предъявил всего пять (2+2+1) «горчичников». Можно даже изучить тотал меньше 2.5 ЖК за отличный коэффициент 2.75.

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Также стоит рассмотреть «обе забьют в первом тайме» за 3.38. В пяти из шести предыдущих игр «Ман Сити» и «Ливерпуля» голы проходили в обе стороны. На этот раз не будет никакого давления и боязни ошибки. Только чистый футбол: две великолепные команды, огромное количество мастеровитых футболистов и 90 минут времени. Надеемся, что соперники без болельщиков, но для болельщиков.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 2 июля

Соперники взаимно уважают друг друга, турнирной мотивации игра не несёт, а травмы в концовке сезона никому не нужны — ждём корректного футбола с минимумом неоправданных нарушений. В двух предыдущих очных встречах было показано всего три жёлтые карточки, а судить будет опытный Энтони Тейлор. Между прочим, он в трёх последних матчах АПЛ предъявил всего пять (2+2+1) «горчичников».

Ставка №1: тотал меньше 3 жёлтые карточки за 2.24.

Ставка №2: обе забьют в первом тайме за 3.38.

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