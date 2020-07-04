«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз: Сапата, Пашалич и Иличич продолжат победное шествие

5 июля «Кальяри» примет «Аталанту» в матче 30-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Аталанта»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Кальяри» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча Серии А «Кальяри» — «Аталанта» (05.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся. Сначала был доигран Кубок, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 2 июля только завершился 29-й тур, а уже 4 числа стартует 30-й. Продолжить программу 5 июля предстоит «Кальяри» и «Аталанте», стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Интер» — «Болонья». Прогноз: Конте, Лукаку, Алексис и Эриксен продолжат погоню за «Лацио» Нерадзурри в минувшем туре добились победы со счётом 6:0 и сэкономили много сил.

«Кальяри», судя по всему, перерыв пошёл на пользу. После паузы команда добыл первую победу с начала декабря прошлого года. Более того, за четыре матча она успела набрать семь из 12 возможных очков, что вполне нормально.



В дебютном поединке перенесенного 25-го тура случилось гостевое поражение от «Вероны» (1:2). Однако потом «островитяне» обыграли аутсайдера СПАЛ (1:0) и разобрались с крепким «Торино» (4:2). А на десерт поделили очки с неуступчивой «Болоньей» (1:1).



На данный момент у сардинцев 39 очков и почетная девятая строчка. При этом отставание от зоны Лиги Европы составляет не больше шести пунктов. Правда, плотность турнирной таблицы такова, что у замыкающей топ-10 Серии А «Пармы» очков столько же, а занявшего 12-ю позицию «Сассуоло» всего на два меньше.

«Уфа» — «Урал». Прогноз: Евсеев, Парфёнов, Кротов и Панюков удивят букмекеров в матче РПЛ Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.

Несмотря на паузу, «Аталанта» продолжает растягивать свою победную серию. После рестарта чемпионата Италии она тоже провела четыре матча, но набрала 12 максимально возможных баллов. Причём, надо сказать, соперники тут были явно не из робкого десятка.



Сперва «богиня» умело расправилась с «Сассуоло» (4:1), затем вырвала волевую победу у «Лацио» (0:2 к 11-й минуте и итоговые 3:2). Далее последовала победа в результативном матче с «Удинезе» (3:2). Ну а в предыдущем туре клуб оставил ни с чем «Наполи», обыграв неаполитанцев со счётом 2:0.



Сейчас у чёрно-синих ровно 60 очков после 29 туров и уверенная четвёртая строчка. Отрыв от ближайшего преследователя «Ромы» составляет аж 12 пунктов, а потому шансы на выход в Лигу чемпионов у них весьма солидные. При этом до замыкающего топ-3 «Интера» не хватает всего четыре балла, так что имеется даже вероятность забраться повыше.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: 0:4 от «Манчестер Сити» — это только начало В последних семи играх в Ливерпуле «Вилла» потерпела лишь два поражения и забила целых 12 голов.

Теперь «Аталанте» предстоит выезд к «Кальяри», и тут, надо сказать, всё идеально ровно. В предыдущих 24 встречах соперники скатали только четыре ничьих. Остальные же 20 побед они поделили поровну.

Любопытно также и то, что в текущем сезоне «богиня» очень качественно играет в гостях. За 14 матчей на выезде она умудрилась наколотить аж 40 мячей, то есть в районе «трёшки» в среднем за игру. При этом случилось всего лишь одно поражение.



«Кальяри» в свою очередь в 14 играх в родных стенах добыл только шесть побед. А при таких раскладах П2 с форой (-1) за коэффициент 1.89 смотрится неплохо. Альтернативный вариант — комбинированная ставка Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Аталанта»

«Кальяри» после паузы добыла первые победы за последние полгода. Однако рассчитывать на очки в предстоящей игре будет тяжеловато. «Аталанта» после паузы продолжает растягивать победную серию. При этом на выезде ей практически нет равных. Так что мы бы проверили П2 с форой (-1).



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за коэффициент 1.89.