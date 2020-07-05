«Кайсериспор» — «Бешикташ». Прогноз: Боатенг, Ленс и Вида догонят «Галатасарай»

Стамбульцы находятся на пятом месте в чемпионате Турции и рискуют остаться без еврокубков.

6 июля «Кайсериспор» и «Бешикташ» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Бешикташа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Кайсериспора» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Кайсериспор» — «Бешикташ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Кайсериспор» — «Бешикташ» 6 июля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз матча «Кайсериспор» — «Бешикташ» (06.07.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но на решающие туры болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.

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Позади остались три тура. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Программа 30-го тура завершится в понедельник, 6 июля, одной-единственной игрой. В Кайсери местный «Кайсериспор» на стадионе «Кадыр Хаш» сразится с «Бешикташем», начало — в 21:00 мск.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что их всё же роднит. Положение крайне неустойчивое, нужно любой ценой добиваться результата и улучшать ситуацию. «Бешикташ» располагается на пятой строчке и рискует пролететь мимо еврокубков.

Впрочем, пока ещё ничего не потеряно. 50 очков в 29 турах, о борьбе за чемпионство можно забыть, а вот отставание от «Галатасарая» составляет всего два балла. Шансы на попадание в Лигу чемпионов тоже минимальны: идущий вторым «Трабзонспор» ушёл на восемь пунктов, но в ближайшем туре сразится с «Галатасараем» и может допустить осечку.

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Стамбульцы возобновили сезон обиднейшим поражением от «Антальяспора» в родных стенах (1:2). Мячом владели, нанесли аж 25 ударов, подали 11 угловых. Да только с реализацией категорически не заладилось. Впрочем, получилось отреагировать должным образом. Под горячую руку попали «Денизлиспор» и «Коньяспор».

Первый получил пять мячей, а сам ответил одним. Долгое время счёт был равным, но в середине второго тайма у хозяев кончились силы. Фаворит забил четыре гола за короткий промежуток и снял все вопросы. А во втором случае соперник остался в меньшинстве уже на 15-й минуте. Дальнейшее оказалось делом техники — 2:0 к перерыву, третий гол на 52-й минуте, спокойный контроль игры.

«Кайсериспор» находится в самом сердце борьбы за выживание. 28 очков в 29 турах, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отставание от спасительной 15-й строчки составляет один балл, вот только календарь крайне сложный. После «Бешикташа» будут два претендента на титул — «Истанбул Башакшехир» и «Трабзонспор».

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После рестарта сезона результат тот же — две победы и одно поражение в трёх поединках. Немного не дотерпели против «Фенербахче» (вели 1:0 к 87-й минуте, уступили 1:2), зато отыгрались на «Генчлербирлиги» (2:0) и «Сивасспоре» (2:0). Предыдущий соперник, между прочим, замыкает топ-3 Суперлиги.

В общем, «Кайсериспор» встрепенулся и такими темпами наверняка сохранит прописку в элите. Но зацепиться со злым «Бешикташем» будет крайне сложно. Стамбульцы не проигрывали в очных встречах аж с 2013 года и имеют заметное преимущество по уровню исполнителей.

Этих факторов скупе с запредельной мотивацией должно хватить для трудовой победы. Разгрома не ждём, но П2 за 1.79 смотрится вполне нормально. Вариант посмелее — П2 с форой (-1) за 2.40. Лезть в большие форы опасно, поскольку хозяева сейчас хороши.

Прогноз и ставки на матч «Кайсериспор» — «Бешикташ»

Претендент на попадание в еврокубки приедет к клубу, который находится в зоне вылета. «Кайсериспор» одержал две победы подряд и так просто не сдастся, но вообще разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. «Бешикташ» крайне мотивирован и не проигрывал в очных встречах с 2013 года. Предпосылок для сенсации не видно.

Ставка: «Бешикташ» победит за 1.79.