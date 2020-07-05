«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз: Вьетто, Нету и Вендел подтвердят статистический тренд

6 июля «Морейренсе» примет «Спортинг» в матче 30-го тура чемпионата Португалии. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Португалии «Морейренсе» — «Спортинг»

Букмекеры не уверены, что матч Примейры «Морейренсе» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча «Морейренсе» — «Спортинг» (06.07.2020)

Чемпионат Португалии был благополучно возобновлён в начале июня. Участники уже провели по пять-шесть матчей, до конца сезона осталось провести ещё четыре-пять. Плотность календаря весьма высока: 30-й тур завершится 6 июля встречей «Морейренсе» и «Спортинга», а уже 8 июля стартует 31-й тур.

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«Морейренсе» за пять игр после паузы показал себя великолепно, сумев набрать 8 из 15 возможных очков. Две победы пришлись на скромные «Боавишту» (1:0) и «Авеш» (1:0). Также были скатаны ничьи с очень крепкими «Виторией Гимарайнш» (1:1) и «Фамаликаном» (1:1).



Одно-единственное поражение случилось в матче с не менее крепким «Риу Аве» (0:1). Но тут надо сказать, что свой гол соперник забил с пенальти. То есть в обороне тут полный порядок.



В турнирной таблице чемпионата Португалии зелёно-белые теперь находятся на восьмой строчке и полностью оправдывают звание крепкого середняка. За 29 туров они набрали 38 очков. Думать о зоне вылета смысла нет, но и мечтать о еврокубках не приходится: отставание от четвёртой строчки составляет целых 15 пунктов.



«Спортинг» после паузы тоже выдает отличную серию. За пять поединков он набрал 13 из 15 возможных очков. Такого солидного результата нет ни у кого в Примейре, даже участники чемпионской гонки допускали осечки гораздо чаще.

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Единственная ничья случилась в дебютной игре против прямого конкурента — неуступчивой «Витории Гимарайнш» (2:2). Дальше дело пошло на лад, в остальных четырёх играх лиссабонцы одержали четыре победы с общим счётом 8:2.



Удачный отрезок позволил «львам» забраться на третью строчку и более-менее обезопасить себя от преследователей. После 29 туров у них 55 очков. Отрыв от замыкающей четвёрку лидеров «Браги» составляет два пункта. Однако тут надо бы сказать, что последняя успела сыграть на матч больше, то есть победа закрепит лиссабонцев в тройке лидеров.



Теперь «Спортингу» предстоит непростой выезд к «Морейренсе». Дело в том, что клуб из Морейры-де-Конегуш входит в топ-7 чемпионата Португалии по набранным очкам у себя дома. За 14 игр они потерпели лишь четыре поражения и забили 21 гол.

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Лиссабонцы же на выезде играют чуть хуже, чем дома. За те же 14 встреч они записали на свой счёт шесть побед, а пропустили 17 мячей. Правда, забито было аж 23.

Впрочем, на наш взгляд, стоит взглянуть ещё и на статистику личных встреч между соперниками. Любопытно здесь то, что за 13 поединков с 2013 года «Морейренсе» ни разу не обыгрывал «львов». При этом команда потерпела аж 10 поражений с общим счётом 8:24. Очень солидные цифры, игнорировать их чревато.



Также стоит отметить и то, что за два домашних матча после паузы «Морейренсе» набрал лишь один балл. «Спортинг» же после паузы очень хорошо и едва ли станет терять очки. Мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч «Морейренсе» — «Спортинг»

«Морейренсе» находится в середине турнирной таблицы Примейры, полностью оправдывая звание крепкого середняка. У себя дома он играет весьма неплохо, но в предстоящей встрече зацепиться за очки будет тяжеловато. «Спортинг» после паузы очень хорош, 13 очков из 15 возможных. Мы бы проверили лобовую победу гостей. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 13 встреч с 2013 года «Морейренсе» ни разу не обыгрывала «львов».



Ставка: победа «Спортинга» за коэффициент 1.82.