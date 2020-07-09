«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз: последний шанс Эдегора и Льоренте выйти в еврокубки

10 июля «Реал Сосьедад» и «Гранада» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Гранада»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 10 июля «Реал Сосьедад» — «Гранада» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Гранада» (10.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры завершится в пятницу, 10 июля, двумя матчами. Самый ранний из них стартует в 20:30 мск.

В Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» сразится с «Гранадой». Соперники находятся в верхней половине турнирной таблицы, вот только их положение заметно отличается. Гости уже просто доигрывают сезон в своё удовольствие, поскольку выполнили все задачи.

47 очков в 34 турах, чистое 10-е место в чемпионате Испании. Оглядываться назад нет смысла — до зоны вылета аж 18 пунктов, то есть даже теоретически вылет уже не грозит. В принципе, сохраняются кое-какие шансы на попадание в еврокубки, но всерьёз рассматривать их несколько наивно.

«Верона» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку, Эриксен и Алексис превзойдут Боккетти и Борини В шести предыдущих очных встречах нерадзурри набрали 16 очков из 18 возможных.

Во-первых, шесть-семь баллов отставания — это всё-таки солидно. Во-вторых, конкурентов предостаточно и смотрятся они веселее. После рестарта первенства «насриды» провели семь поединков, результаты разделились серединка на половинку: две победы, три ничьи и два поражения.

Любопытно другое. Вообще, «Гранада» хороша на своём поле, а на выезде частенько проигрывает. Но после карантина ситуация изменилась. В трёх гостевых играх удалось зацепить пять очков — ничьи с «Бетисом» (2:2) и «Леганесом» (0:0), а также победа над «Алавесом» (2:0).

С басками, конечно, придётся тяжелее, ведь состав у них крепкий. «Реал Сосьедад» ещё совсем недавно входил в зону Лиги чемпионов, однако заключительный отрезок заваливает с удивительным упорством. Всего одна победа и пять очков в семи турах — кошмарный результат для претендента на еврокубки.

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Теперь команда зависит не только от себя — 51 очко, седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мечтать о топ-4 слишком поздно, курс на Лигу Европы: до «Хетафе» — два балла, до «Вильярреала» — три. Нужно набирать максимум в оставшиеся недели и надеяться на осечки конкурентов.

Качество футбола хозяев совсем не впечатляет, но вообще все факторы говорят в их пользу. Преимущество в уровне исполнителей, свой стадион, разность мотиваций, да ещё и статистика очных встреч. Каждый из пяти предыдущих поединков завершился в пользу басков, общий счёт — 12:2. Солидно.

Пожалуй, можно не мудрить и взять лобовую победу фаворита за приличный коэффициент 1.81. Вариант посмелее — П1 в первом тайме и по итогам всего матча за 2.60. Ждём от хозяев агрессивного дебюта и смелого футбола. Вполне вероятно, что они сумеют быстро добиться преимущества.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Гранада» 10 июля

Состав у басков сильнее, плюс преимущество своего поля, плюс запредельная мотивация. Гостям уже ничего толком не надо — прописка в элите сохранена, а в еврокубки не запрыгнуть. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу «Реала Сосьедад» — пять побед в пяти предыдущих матчах с общим счётом 12:2. Возьмём П1 за 1.81.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.81.