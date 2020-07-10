«Брешия» — «Рома». Прогноз: Джеко и Мхитарян пораскинут мозгами в гостях у аутсайдера

11 июля «Брешия» примет «Рому» в матче 32-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Брешия» — «Рома»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Брешия» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча Серии А «Брешия» — «Рома» (11.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся. Сначала был доигран Кубок, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 9 июля только завершился 31-й тур, а уже 11 числа стартует 32-й. На субботу запланированы три поединка, среди них — «Брешия» — «Рома». Встреча запланирована на 20:30 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Арсенал» — «Тамбов». Прогноз: Луценко, Мелкадзе и Ломовицкий порадуют зрителей в Туле После рестарта сезона соперники провели 10 матчей, в девяти голы забивались в обе стороны.

«Брешия» в прошлом туре гостила у «Торино» (1:3) и потерпела второе поражение после паузы. Получилось даже забить в первом тайме, однако удержать победный счёт гости не сумели. Туринцы владели игровым и территориальным преимуществом и взяли три очка совершенно по делу.



После рестарта чемпионата Италии «львица» провела пять матчей и даже набрала пять баллов. Однако сильно ей это не помогло. После 31 тура команда имеет в своём активе 21 очко и по-прежнему пребывает в зоне вылета. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет целых семь пунктов, так что спастись будет непросто.



«Рома» в прошлом туре исправилась за серию из трёх поражений. На своём поле получилось обыграть крепкую «Парму» (2:1). Причём, надо сказать, гости даже первыми открыли счёт с пенальти, но хозяева усилили напор и сумели добыть волевую победу.

«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Триппьер выйдут в Лигу чемпионов «Бетис» забил один гол в семи предыдущих выездных матчах с «Атлетико».

Набранные три очка позволили римлянам оставить за собой пятую строчку. Сейчас у них 51 очко в активе, вот только думать о Лиге чемпионов не приходится, поскольку дистанция до топ-4 чемпионата Италии больше десяти баллов. Зато один из главных преследователей «Милан» подобрался очень близко и находится на седьмом месте — всего лишь в двух пунктах от клуба.



Теперь «Роме» предстоит выезд к аутсайдеру Серии А «Брешии». Матч первого круга в Риме завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Тогда преимущество «волков» было мощным: 26:8 по ударам и 60:40 по проценту владения мячом.



Однако в этот раз мы бы не стали ожидать чего-то подобного. Разумеется, римляне выйдут фаворитом на предстоящий поединок, однако в последнее время выезды им даются с трудом. К слову, в предыдущих пяти матчах в гостях команда потерпела четыре поражения и пропустила целых 13 мячей, что в среднем за игру составляет 2,6 гола.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Айртон, Тиль и Понсе покажут Газизову товар лицом В четырёх из пяти матчей «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.

Аутсайдер Серии А «Брешия» в свою очередь заметно прибавила. У себя дома за четыре предыдущих поединках она сумела оформить шесть мячей в ворота противников и набрать пять баллов. Хотя противники были весьма крепкие: тут и неприступная «Верона» (2:0), и неугомонный «Дженоа» (2:2), и «Удинезе» (1:1) с мощным «Наполи» (1:2).



При таких раскладах есть смысл рассмотреть ставку обе забьют за коэффициент 1.66. Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой обе забьют + Х2. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Всё же разница в классе команд заметная.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Брешия» — «Рома»

Понятно, что «Рома» выступит фаворитом в матче с аутсайдером. Однако за «Брешию» играет неудачная выездная серия римлян: они пропустили аж 13 мячей за время предыдущих четырёх выездов. Так что цапнуть гостей «львица» определённо может. На таком фоне можно подумать над комбинированной ставкой.



Ставка: обе забьют + «Рома» не проиграет за коэффициент 1.90.