«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Грилиш, Бентеке и Заха сохранят обет молчания

«Львы» оформили два гола в восьми играх, а меньше «орлов» в АПЛ забил лишь «Норвич».

12 июля «Астон Вилла» примет «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:15 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» (12.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 числа стартует 35-й. В воскресенье, 12 июля, среди прочих сойдутся «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

«Брешия» — «Рома». Прогноз: Джеко и Мхитарян пораскинут мозгами в гостях у аутсайдера За четыре предыдущих выезда римляне пропустили 13 голов.

«Астон Вилла» в прошлом туре потерпела очередное поражение. На этот раз в роли обидчика выступил «Манчестер Юнайтед», который, к слову, после паузы очень хорош. «Вилла» принимала манкунианцев у себя дома и без вариантов уступила с разгромным счётом 0:3.



За четыре тура до завершения сезона у бирмингемцев 27 очков. До спасительного 17-го места не хватает целых четырёх пунктов. Отыграть такой отрыв вполне возможно, благо что конкуренты регулярно допускают осечки. Однако с результатами у «Виллы» пока очень скромно.



«Кристал Пэлас» вернулся в большой футбол с победы, но затем проиграл четыре матча кряду. Последнее поражение пришлось на домашнюю игру с «Челси» Фрэнка Лэмпарда, набравшим неплохой ход (2:3). Конечно, «пенсионеры» были фаворитами в поединке и победили заслуженно, но отдать должное хозяевам определённо стоит. Они не выключались из игры и постоянно догоняли соперника.

«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Триппьер выйдут в Лигу чемпионов «Бетис» забил один гол в семи предыдущих выездных матчах с «Атлетико».

Впрочем, сильно это им не помогло. Сейчас «орлы» спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице Серии А и пребывают там, имея в своём активе 42 балла. Отрыв от зоны вылета составляет более 12 пунктов, так что задача-минимум выполнена — команда сохранила прописку в элитном английском дивизионе ещё на год.



Теперь «Кристал Пэлас» предстоит выезд к аутсайдеру АПЛ «Астон Вилле» и тут, надо сказать, по очным встречам всё более-менее ровно. В Кубке и Английской Премьер-лиге противники успели повидаться девять раз. Три победы одержали бирмингемцы, четыре на счету лондонцев. Также состоялись две ничьи.



Однако на этот раз шансов на успех всё же больше у «орлов». Дело тут в том, что у «львов» серьёзные проблемы с результативностью, из чего вытекает и всё остальное. В предыдущих восьми матчах в текущем розыгрыше чемпионата Англии они сумели забить только два мяча.

«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз: самая горячая команда Италии против Роналду и Игуаина Гости одержали девять побед подряд и вплотную подобрались к «Лацио».

Впрочем, у «Кристал Пэлас» дела не намного лучше. В предыдущих четырёх играх они сумели оформить только два. При таких раскладах интересно смотрится классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84. Предпосылок к высокой результативности не видно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

И у тех, и у других в последнее время явно заметен спад. «Астон Вилла» оформила лишь два гола в предыдущих восьми играх, а меньше «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии на данный момент забил только аутсайдер «Норвич». При таких раскладах мы бы не стали ждать града голов от соперников в предстоящем поединке.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84.