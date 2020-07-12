«Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Касорла, Альбиоль и Тригерос выйдут в еврокубки

13 июля «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.66.

Анализ и прогноз матча Примеры «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» (13.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры завершится в понедельник, 13 июля, тремя матчами. Два из них стартуют в 20:30 мск.

В Вильярреале местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль Мадригал» будет выяснять отношения с «Реалом Сосьедад». Эту игру вполне можно рассматривать как центральную во всём 36-м туре, поскольку речь идёт о двух претендентах на попадание в еврокубки.

Баски на момент возобновления первенства находились в топ-4 и имели все шансы на попадание в Лигу чемпионов, но так и не смогли набрать необходимые кондиции. В восьми турах добыты жалкие пять очков — график безнадёжного аутсайдера, но никак не претендента на еврокубки.

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С голами всё худо-бедно терпимо, а вот в обороне полный швах. Достаточно сказать, что в каждом из восьми поединках команда непременно пропускала, хотя уровень соперников был откровенно средненький. Стоит выделить разве что мадридский «Реал» да «Хетафе», все остальные — сплошь середняки и аутсайдеры.

В пятницу подопечные Иманола Альгусиля, например, уступили в родных стенах «Гранаде» со счётом 2:3. Получили 0:2 к перерыву, героически отыгрались. Но только для того, чтобы пропустить третий мяч на 88-й минуте. Теперь потеряны даже теоретические шансы на топ-4, надежды остаются только на Лигу Европы.

На данный момент «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Вильярреала» на шесть очков, а от «Хетафе» — на два. Календарь впереди очень неприятный — в двух заключительных турах ждут «Севилья» и мадридский «Атлетико», то есть шансы невысоки.

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А вот «Вильярреал» в полнейшем порядке. После рестарта сезона набраны 19 очков из 24 возможных. Шесть побед (в том числе над «Валенсией», «Бетисом» и «Хетафе»), а также бодрая ничья с рвущейся в Лигу чемпионов «Севильей» (2:2). Единственное поражение от «Барселоны» (1:4) получилось абсолютно заслуженным, там каталонцы превзошли соперника на голову.

«Жёлтая субмарина» сохраняет минимальные шансы на топ-4, но вообще нужно признать, что слишком уж многое было потеряно в первой части сезона. Отставание от «Севильи» и «Атлетико» составляет шесть баллов, а в следующем туре предстоит нанести визит летящему на всех парах к долгожданному титулу мадридскому «Реалу».

Потому приходится в первую очередь смотреть вниз. Строго говоря, победа над басками фактически обеспечит подопечным Хавьера Ревильи Кальехи путёвку в Лигу Европы. Сравнить состояние коллективов даже как-то неловко: у «Реала Сосьедад» всё совсем печально, а «Вильярреал» стабильно обыгрывает середняков и аутсайдеров.

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В двух предыдущих очных встречах «жёлтая субмарина» также победила (2:1 и 1:0). Наконец, «Реал Сосьедад» слабо выступает на выезде — целых восемь поражений в 17 матчах при отрицательной разнице голов (20:26). На таком фоне логичнее отталкиваться от хозяев, что мы и сделаем.

Брать ли лобовую победу «Вильярреала» за 2.38 — дело вкуса, а вот П1 с нулевой форой за 1.73 смотрится надёжно. Любители комбинированных ставок могут рассмотреть 1Х + обе забьют за 2.22. Хозяева играют сами и дают играть противникам, а «Реал Сосьедад» свой гол забивает даже в нынешнем состоянии.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 13 июля

Соперники напрочь провалили заключительный отрезок сезона. «Хетафе» остался без Лиги чемпионов, а «Алавес» приступил к борьбе за выживание. Букмекеры не ждут от этого матча голов, хотя в шести предыдущих очных встречах меньше двух мячей команды не забивали. Раз так, возьмём ТБ 1.5 гола за 1.71.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + обе забьют за 2.22.