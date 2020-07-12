«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз: осечка «Челси» вдохновит Рашфорда и Погба

13 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Саутгемптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (13.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершится 35-й тур, а уже 14 июля стартует 36-й. Завершить программу 35-го тура предстоит паре «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча запланирована на 22:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Манчестер Юнайтед» находится в отличнейшей форме. В прошлом туре он одержал очередную победу после паузы. Всего за пять матчей у клуба получилось набрать 13 из 15 возможных очков, что является лучшим показателем в АПЛ на указанном отрезке.



На этот раз досталось аутсайдеру «Астон Вилле». Бирмингемцы принимали «красных дьяволов» и уступили с разгромным счётом 0:3. У гостей отличились новичок Бруну Фернандеш, юный воспитанник клуба Мэйсон Гринвуд и удачно вернувшийся в строй после длительного восстановления Поль Погба.



Благодаря такой внушительной серии манкунианцы вскарабкались на чистую пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Более того, лондонский «Челси» уже провел свой 35-й матч, до него всего лишь на два очка. А при таких раскладах победа в предстоящем поединке поднимет подопечных Уле-Гуннара Сульшера в зону Лиги чемпионов, что придаёт дополнительную мотивацию.

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«Саутгемптон», к слову, после паузы тоже радует. На отрезке из пяти матчей он потерпел лишь одно поражение, которое случилось дома против лондонского «Арсенала» (0:2). И тут надо бы сказать, что смотрелись хозяева не так плохо, но, откровенно говоря, сами привезли себе оба мяча.



В остальных же четырёх матчах «святые» заработали 10 из 12 возможных баллов. Единственная ничья пришлась как раз на прошлый поединок с «Эвертоном» в Ливерпуле. И любопытно тут то, что гости первыми открыли счёт, а по игре смотрелись даже интереснее «ирисок».



В турнирной таблице чемпионата Англии клуб из Саутгемптона расположился на комфортнейшей 12-й строчке с 44 очками в активе. Прописка в английской элите на следующий год уже давно гарантирована, а о еврокубках едва ли приходится думать, так что фактически оставшиеся матчи эквивалентны товарищеским.

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Впрочем, сыграть в своё удовольствие и постараться закончить сезон на высокой ноте вполне можно. Теперь «Саутгемптону» предстоит непростой выезд к «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы явно на подъёме. За пять матчей после паузы они умудрились наколотить аж 15 мячей, то есть ровно три штуки в среднем за игру.

Однако дать бой «святые» определённо могут, несмотря на чужой стадион. Штука заключается в том, что по набранным очкам в гостях они входят в топ-5 нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. За 17 выездов у них получилось добыть восемь побед и оформить целых 26 мячей. Солидные цифры.



К слову, после рестарта чемпионата Англии команда из одноименного города также не испытывает проблем с результативностью. За пять встреч она смогла расстроить своих противников восемь раз. При таких раскладах классическая ставка обе забьют за крепкий коэффициент 1.89 выглядит вполне заманчиво.

«Борнмут» — «Лестер». Прогноз: Варди, Мэддисон и Тилеманс разукрасят статистику аутсайдера За девять последних матчей в АПЛ «вишни» пропустили 21 мяч.

Статистика личных встреч на нашей стороне. За восемь матчей с 2013 года на «Олд Траффорде» «Саутгемптон» забил ровно восемь мячей, а «Манчестер Юнайтед» — 11.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» после паузы явно на подъёме. Команда Уле-Гуннара Сульшера успела наколотить 15 мячей за пять встреч. Однако дать бой «Саутгемптон» определённо может. «Святые» очень хорошо играют в гостях, да и после паузы тоже выглядят уверенно. Мы бы проверили ставку обе забьют. Статистика личных встреч на нашей стороне: за восемь матчей с 2013 года на «Олд Траффорде» клуб из Саутгемптона забил ровно восемь мячей, а манкунианцы — 11.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.