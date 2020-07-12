«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз: осечка «Челси» вдохновит Рашфорда и Погба

13 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.25.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Саутгемптон»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (13.07.2020)
Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершится 35-й тур, а уже 14 июля стартует 36-й. Завершить программу 35-го тура предстоит паре «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча запланирована на 22:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.
«Манчестер Юнайтед» находится в отличнейшей форме. В прошлом туре он одержал очередную победу после паузы. Всего за пять матчей у клуба получилось набрать 13 из 15 возможных очков, что является лучшим показателем в АПЛ на указанном отрезке.
На этот раз досталось аутсайдеру «Астон Вилле». Бирмингемцы принимали «красных дьяволов» и уступили с разгромным счётом 0:3. У гостей отличились новичок Бруну Фернандеш, юный воспитанник клуба Мэйсон Гринвуд и удачно вернувшийся в строй после длительного восстановления Поль Погба.
Благодаря такой внушительной серии манкунианцы вскарабкались на чистую пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Более того, лондонский «Челси» уже провел свой 35-й матч, до него всего лишь на два очка. А при таких раскладах победа в предстоящем поединке поднимет подопечных Уле-Гуннара Сульшера в зону Лиги чемпионов, что придаёт дополнительную мотивацию.
«Саутгемптон», к слову, после паузы тоже радует. На отрезке из пяти матчей он потерпел лишь одно поражение, которое случилось дома против лондонского «Арсенала» (0:2). И тут надо бы сказать, что смотрелись хозяева не так плохо, но, откровенно говоря, сами привезли себе оба мяча.
В остальных же четырёх матчах «святые» заработали 10 из 12 возможных баллов. Единственная ничья пришлась как раз на прошлый поединок с «Эвертоном» в Ливерпуле. И любопытно тут то, что гости первыми открыли счёт, а по игре смотрелись даже интереснее «ирисок».
В турнирной таблице чемпионата Англии клуб из Саутгемптона расположился на комфортнейшей 12-й строчке с 44 очками в активе. Прописка в английской элите на следующий год уже давно гарантирована, а о еврокубках едва ли приходится думать, так что фактически оставшиеся матчи эквивалентны товарищеским.
Впрочем, сыграть в своё удовольствие и постараться закончить сезон на высокой ноте вполне можно. Теперь «Саутгемптону» предстоит непростой выезд к «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы явно на подъёме. За пять матчей после паузы они умудрились наколотить аж 15 мячей, то есть ровно три штуки в среднем за игру.
Однако дать бой «святые» определённо могут, несмотря на чужой стадион. Штука заключается в том, что по набранным очкам в гостях они входят в топ-5 нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. За 17 выездов у них получилось добыть восемь побед и оформить целых 26 мячей. Солидные цифры.
К слову, после рестарта чемпионата Англии команда из одноименного города также не испытывает проблем с результативностью. За пять встреч она смогла расстроить своих противников восемь раз. При таких раскладах классическая ставка обе забьют за крепкий коэффициент 1.89 выглядит вполне заманчиво.
Статистика личных встреч на нашей стороне. За восемь матчей с 2013 года на «Олд Траффорде» «Саутгемптон» забил ровно восемь мячей, а «Манчестер Юнайтед» — 11.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»
«Манчестер Юнайтед» после паузы явно на подъёме. Команда Уле-Гуннара Сульшера успела наколотить 15 мячей за пять встреч. Однако дать бой «Саутгемптон» определённо может. «Святые» очень хорошо играют в гостях, да и после паузы тоже выглядят уверенно. Мы бы проверили ставку обе забьют. Статистика личных встреч на нашей стороне: за восемь матчей с 2013 года на «Олд Траффорде» клуб из Саутгемптона забил ровно восемь мячей, а манкунианцы — 11.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.
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