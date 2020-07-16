Как открыть букмекерскую контору в России и сколько это стоит

Для открытия БК с новым брендом не хватит и миллиарда. А каждый квартал придётся платить от 15 млн рублей на налоги.

Открыть букмекерскую контору мечтают многие игроки. Лудоманы приносят доход, а вы наслаждаетесь жизнью. Но этот бизнес куда сложнее, чем кажется. В этой статье мы разберём, как открыть букмекерскую контору в интернете и в ППС, сколько это может стоить и какие должны быть взносы.



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Как зарабатывают букмекерские конторы

Букмекерский бизнес основан на создании и содержании одной или нескольких букмекерских контор.



Букмекерская контора — это учреждение, принимающее ставки на спорт, события из области культуры и политики.



БК получает прибыль за счёт маржи, заключенной в коэффициенты событий. Размер маржи обычно варьируется в пределах 3-10% в зависимости от рынка, на котором делаются ставки:

0% маржи букмекеры могут предложить на топовые события в качестве акции или бонуса. Например, на финал Лиги чемпионов.

более 10% маржа может составлять на второстепенных рынках непопулярных событий. Например, на тотал очков в третьем сете чемпионата Тайланда по бадминтону.

Коэффициенты формируются с помощью специализированного ПО и группы аналитиков. Некоторые БК закупают коэффициенты у поставщиков.



Букмекерская контора может работать в режиме онлайн — сайт и приложения, а также в оффлайне — в пунктах приёма ставок.



Как работают букмекерские конторы:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Что нужно для открытия букмекерской конторы в России

Чтобы открыть букмекерскую контору с нуля, нужно получить лицензию ФНС РФ и соответствовать ряду финансовых требований:

Уставного капитал от 100 млн рублей;

Активы от 1 млрд рублей;

Банковская гарантия от 500 млн рублей.

Если у вас нет возможности или желания создавать новый бренд, можно открыть букмекерскую контору по франшизе. Работа по франшизе предполагает использование софта для приёма ставок от клиентов и наличие готовых рекламных материалов. Затраты на франшизу могут сильно отличаться.



Некоторые бизнесмены в сфере игорного бизнеса не хотят идти путем больших затрат и регистрируют букмекерские конторы в оффшорах. Лицензия Кюрасао для букмекерских контор стоит несколько десятков тысяч долларов. Но работать с этой лицензией на территории РФ нельзя. Сайт такой БК будет блокировать «Роскомназдор».



Как заработать на ставках:

Как заработать на ставках: инструкция для новичка и схема с минимальным риском Мир ставок вырос настолько, что для заработка на нём необязательно быть клиентом БК.

Сколько стоит открыть букмекерскую контору

Онлайн

Список затрат для открытия букмекерской конторы обширен. Следующий вопрос — технологическая поддержка.



БК без сайта не сможет собрать значимое количество клиентов. Портал обеспечивает доступ к букмекерской линии. Сайт позволяет игрокам из разных точек страны ставить на несколько десятков тысяч событий.



Платформа хранит данные игроков, историю ставок, отображает изменения коэффициентов в режиме реального времени. В некоторых БК можно смотреть видеотрансляции в прямом эфире.



Стоимость готовых решений таких платформ может начинаться от 50 тыс долларов. Их поддержка влечёт за собой дополнительные затраты. Разработка собственного продукта стоит в разы дороже.



Сама платформа — это ещё не сайт. Чтобы осуществить доступ к платформе, оформить площадку, поддерживать инфраструктуру понадобятся дополнительные затраты.



Если на сайте будут трансляции, нужен договор с правообладателями. Это также дополнительные траты.



Ещё один пункт затрат при запуске и поддержке работы онлайн БК — это сотрудники: аналитики, программисты, дизайнеры, тестировщики, системные администраторы, менеджеры, юристы и так далее.



Из-за деятельности в интернете БК нужна служба поддержки для консультации игроков. Зарплата сотрудника ИТ сферы обычно начинается от 50 тыс рублей, а аналитика в зависимости от списка обязанностей — от 20 тысяч рублей.



Беспроигрышная стратегия ставок на спорт:

Беспроигрышные стратегии ставок на спорт: хорошие схемы без риска работают только в теории Беспроигрышные стратегии ставок на спорт существуют только в мечтах и у мошенников. Но есть схемы с минимальным риском.

Оффлайн

Если вы хотите открыть пункт приёма ставок, то нужно запланировать затраты на помещение, заработную плату сотрудникам, мебель, технику, рекламу.



Согласно законодательству РФ, помещение не должно находиться в непосредственной близости к учреждениям культуры, образования, здравоохранения, быть в государственной или муниципальной собственности.



Стоимость аренды разнится в зависимости от города и района. Помещение должно находиться на первом этаже в прямой видимости от первой линии улицы. Помимо арендных платежей нужно ежемесячно оплачивать коммунальные услуги.



Из мебели для пункта приема ставок нужны столы и стулья для клиентов и сотрудников, информационные стенды, возможно, мягкая мебель. Из техники: кассовый аппарат, мониторы и компьютеры.



Количество техники зависит от количества мест для кассиров и клиентов. Для небольшого ППС достаточно одного кассира и одного охранника. Большие ППС работают в несколько смен, с несколькими кассами, службой сервиса своих клиентов и т.д. Зарплата кассира, охранника в среднем составляет 20-30 тысяч рублей.



Не стоит забывать о таком пункте затрат, как выплата налогов в бюджет РФ. Ежеквартально эта сумма не может быть меньше 15 млн рублей.



Открытие букмекерской конторы в России стоит недёшево. Придётся тратиться на стадии сбора документов и оформления лицензии. Дальнейшие затраты связаны с запуском сайта и открытием наземного ППС. Постоянные затраты пойдут на обслуживание программного обеспечения и выплаты заработной платы сотрудникам.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!