«Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставка на статистику в матче полуфинала Кубка России

19 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче полуфинала Кубка России. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 19 июля

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России 19 июля «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (19.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Финишная черта уже близко, остался один-единственный тур. Практически все вопросы решены, интриг совсем немного: «Зенит» давно стал чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» вяло бодаются за вторую строчку, а «Оренбург» успешно отправился в ФНЛ.

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Настало время Кубка России. В воскресенье, 19 июля, состоятся два полуфинала. Главное блюдо стартует в 18:30 мск: в Санкт-Петербурге местный «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» будет выяснять отношения со «Спартаком». Битва двух столиц обещает получиться жаркой и бескомпромиссной, ведь обе стороны в последнее время старательно сжигали мосты.

По общему уровню преимущество сине-бело-голубых не вызывает сомнений. Они опережают красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на 33 очка, имеют запас по качеству исполнителей и длине скамейки, да ещё и будут играть на своём поле. Козырей достаточно, каждый из них имеет вес.

Кроме того, у гостей хватает кадровых потерь. Из-за дисквалификации не сыграют полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе. Первый, пожалуй, был лучшим в своей команде на заключительном отрезке сезона: давал объём, помогал в обороне, а в недавней встрече с «Ахматом» вообще оформил гол+пас.

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А второй просто является основным центральным нападающим. Он выходил с первых минут в пяти из шести предыдущих матчей РПЛ. Забивал не так много (два мяча в семи турах), однако по большей части был заметен. Замены Зобнину у Доменико Тедеско нет и близко — в таком состоянии он смело может считаться одним из лидеров.

А без Понсе теряется всякое пространство для маневра в атаке. Остаются всего два форварда — Александр Соболев и Джордан Ларссон. Возможностей для усиления после перерыва не будет, а ведь битва с «Зенитом» наверняка получится интенсивной. Короткая скамейка способна оказаться ключевым фактором.

Третий момент. Естественно, в гостях у чемпиона России Тедеско не будет изобретать велосипед и выставит трёх центральных защитников. По Жиго и Джикии никаких вопросов нет, а вот Маслов и Гапонов по понятным причинам выглядят хуже. Дзюба хорош в борьбе и умело ставит корпус, Азмун отлично ищет пространство.

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Скорее всего, петербуржцы будут бить именно в зону третьего центрального защитника. Судя по летним матчам «Спартака», моменты не заставят себя ждать. Можно проверить гол Артёма Дзюбы за 2.25. Лучший бомбардир чемпионата России в полном порядке (4+3 в пяти последних поединках), он исполняет пенальти, а главное — всегда выходит против бывшего клуба с колоссальной мотивацией.

Претендовать на территорию гостям нет смысла, они отдадут мяч и станут действовать вторым номером в расчёте на контратаки и стандарты. Угловых у хозяев должно быть побольше, но букмекеры это учли. Любопытно выглядит статистика по корнерам: в трёх предыдущих очных встречах их было 10, 10 и 11 соответственно. В принципе, можно подумать над тоталом больше 9.5 углового за 1.82.

И последний момент. Судить будет Сергей Иванов, у которого богатейшая история взаимоотношений со «Спартаком». В четвертьфинале Кубка России с ЦСКА он показал восемь «горчичников» и удалил Понсе, а в двух июльских играх РПЛ выдал восемь и девять жёлтых карточек соответственно.

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Этот арбитр не любит ходить вокруг да около. В заключительной части Российской Премьер-Лиги он работал на трёх матчах (в том числе игре ЦСКА — «Зенит»). И в каждом случае выписывал как минимум одно предупреждение уже к 20-й минуте. «Жёлтая карточка в первые 22 минуты» за 1.86 с учётом накала страстей смотрится замечательно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 19 июля 2020

Оборона красно-белых оставляет желать лучшего, девять пропущенных мячей в семи турах РПЛ. На выезде после рестарта сезона сыграть на ноль так и не вышло. А у «Зенита» есть Артём Дзюба — лучший бомбардир РПЛ в отличной форме (4+3 в пяти предыдущих поединках), который исполняет пенальти и всегда выходит против бывшего клуба с огромной мотивацией. Проверим его гол за 2.25.

Ставка №1: гол Артёма Дзюбы за 2.25.

Ставка №2: тотал больше 9.5 углового за 1.92.

Ставка №3: жёлтая карточка в первые 22 минуты за 1.86.

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