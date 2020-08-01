Шесть ставок с коэффициентом 1000.00 на матч «Арсенал» — «Челси»: обзор линии букмекеров

Букмекеры предлагают дикие ставки на финал Кубка Англии, но некоторые из них вполне могут зайти. Потом будете кусать локти.

1 августа в финале Кубка Англии состоится матч «Арсенал» — «Челси». Встреча начнётся в 19:30 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ». Начало видеотрансляции — 19:25 мск. Букмекеры прогнозируют итоговую победу «Челси»: сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда можно за 1.59. Если Кубок Англии выиграет «Арсенал», зайдёт коэффициент 2.36.

В этой статье мы поговорим о самых крупных котировках на финал Кубка Англии 2020 года. Букмекерские конторы предлагают шесть выборов с коэффициентом 1000.00. Это значит, что со ставки в 100 рублей можно получить 100 тыс. рублей при удачном раскладе.

«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Ковачич и Жиру оставят Обамеянга без еврокубков Победа в Кубке Англии — последний шанс «канониров» пробиться в Лигу Европы

Такие безумные предложения появляются из-за экспресс-исходов, когда для прохода ставки нужно совпадение двух или более событий. Теперь подробнее о каждом.

1. «Арсенал» выиграет со счётом 4:0, Пьер-Эмерик Обамеянг забьёт последним, Маркос Алонсо получит жёлтую карточку, в матче будет более десяти угловых.

В нынешнем сезоне у Обамеянга 43 матча за «Арсенал» во всех турнирах и 27 голов. В среднем Пьэр-Эмерик забивает по 0,63 мяча за встречу. Но в этот раз нужно, чтобы точный выстрел габонца оказался последним в поединке и принёс «канонирам» победу со счётом 4:0.

У Алонсо в сезоне-2019/2020 28 игр за «Челси» и лишь четыре жёлтых карточки. С высокой вероятностью Маркос выйдет в основе: так было в четырёх предыдущих матчах синих. Однако для прохода ставки нужно ещё хотя бы 11 угловых — слишком много условий.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

2. «Арсенал» выиграет со счётом 4:1, Александр Ляказетт забьёт первым, каждая команда получит больше двух жёлтых карточек и подаст больше трёх угловых

Шансы Ляказетта на гол не столь велики, как у Обамеянга. В текущем сезоне Александр провёл 38 матчей за «канониров» и отличился лишь 12 раз — 0,32 гола за встречу.

Вариант с жёлтыми карточками может пройти из-за статуса дерби и битвы за трофей. Например, в 20 туре завершившейся АПЛ в очном поединке «канониры» получили пять предупреждений, а синие — четыре.

Последняя дуэль между «Челси» и «Арсенал», когда обе команды подали хотя бы по четыре угловых, состоялась 29 мая 2019 года в финале Лиги Европы. Тогда по корнерам синие выиграли со счётом 7:5.

3. Ничья 2:2 после первого тайма и итоговая победа «Арсенала» со счётом 5:2

Последний раз «Арсенал» разгромил «Челси» ещё в 2016 году (3:0). Если говорить о победах в сверхрезультативных матчах, то в сезоне-2011/2012 хет-трик Ван-Перси помог команде Арсена Венгера выиграть со счётом 5:3. С тех пор ничего подобного в лондонских дерби мы не видели, да и высокая цена ошибки понижает вероятность огромного числа голов.

Впрочем, оба лондонских клуба и в нынешнем сезоне проводили сумасшедшие матчи. В Кубке английской лиги «Арсенал» вылетел по пенальти от «Ливерпуля» после 5:5 в основное время. «Челси» десять дней назад получили 3:5 от той же банды Юргена Клоппа.

Букмекеры не верят в «Спартак», а зря. Красно-белые готовы снова править в Москве «Локомотив» — Лига чемпионов, ЦСКА и «Динамо» — Лига Европы, а «Спартак» — Москва. Зато команда Тедеско может стать лучшей в столице.

4. Ничья 2:2 после первого тайма и итоговые 4:4 в основное время

21 января 2020 года «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью 2:2 при том, что «канониры» уже в середине первого тайма остались в меньшинстве. Сейчас 2:2 нужны в каждом из таймов, однако ради любимого счёта Георгия Черданцева команды могут и постараться.

5. Сесар Аспиликуэта забьёт первым, Сократис Папастатопулос забьёт последним

Аспиликуэта в нынешнем сезоне провёл 47 матчей за «Челси» и забил четыре гола — по 0,09 мяча за игру. У Папастатопулоса статистика чуть лучше: 28 поединков за «Арсенал» и три точных выстрела — по 0,11 за встречу.

Коэффициент 1000.00 здесь даже маловат. Нужен выход Сократиса в старте на поле, чего не было в восьми предыдущих матчах «Арсенала», а также голы двух защитников, да ещё и в определённой последовательности.

Кто спасёт остатки карьеры Месси? Даже букмекеры не знают следующего тренера «Барселоны» Президент «Барселоны» потратил миллиард за пять лет, но сделал команду слабее. Тренеры не хотят здесь работать и выдвигают свои условия.

6. Гранит Джака и Маркос Алонсо будут удалены

Пожалуй, этот вариант выглядит самым вероятным, если такое выражение применимо к ставкам с коэффициентом 1000.00. Джака в нынешнем сезоне взял себя в руки и не получил ни одной красной карточки. У Алонсо есть удаление в рамках Лиги чемпионов.

Однако если страсти начнут закипать, то Джака и Алонсо будут одними из главных претендентов на активные разборки. С учётом борьбы за трофей крошечный шанс на проход ставки есть.

Если вдруг один из вариантов всё же сыграет, не бросайтесь повторять подобные ставки в будущем. Воспринимайте экспресс-исходы как развлечение или лотерею.