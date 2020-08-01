«Лечче» — «Парма». Прогноз: Жервиньо и Бруну Алвеш выкинут Шахова с Лападулой в Серию В

2 августа «Лечче» примет «Парму» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Парма»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Лечче» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А «Лечче» — «Парма» (02.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. В воскресенье среди прочих сразятся «Лечче» и «Парма».

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«Лечче» в прошлой игре в гостях одержал волевую победу над «Удинезе», для которого нынешний сезон можно считать провальным (2:1). Гости даже первыми пропустили, но затем с пенальти сравняли счёт и отдыхать ушли на равных. Во втором тайме получилось проявить характер и забить победный гол на 81-й минуте.



В турнирной таблице чемпионата Италии салентианцы за один тур до конца находятся в зоне вылета, а именно — на 18-й строчке. Правда, недавняя победа и осечка конкурента «Дженоа» позволила приблизиться к «грифонам» на расстояние одного балла. Так что шансы спастись теперь есть, но сделать это без помощи фортуны вряд ли удастся.



«Парма» под занавес сезона пришла в себя. В предыдущих трёх турах получилось набрать шесть из девяти возможных очков. Победы случились в играх с «Наполи» (2:1) и «Брешией» (2:1), причём, надо сказать, результат оказался довольно закономерным.

«Милан» — «Кальяри». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Беннасер оторвутся напоследок «Кальяри» в гостях у «Милана» за 12 последних игр в Серии А не набрал ни одного очка.

А вот в прошлом туре жёлто-синие упустили победу в домашнем поединке с грозной «Аталантой». Они даже открыли счёт и удерживали его в свою пользу до 70-й минуты. Однако потом вышедший на замену игрок гостей отквитал один мяч, а другой — капитан — вывел свою команду вперёд. Хотя тут надо сказать, что хозяева смотрелись не хуже.



В турнирной таблице чемпионата Италии «крестоносцы» накануне заключительного 38-го тура зависли на 11-й строчке с 46 очками в кармане. Сильно изменить свое положение уже не удастся. Впрочем, если замыкающая топ-10 «Фиорентина» свой матч проиграет, то при победе над «Лечче» может получиться закончить сезон на мажорной ноте.



Только вот на кону у аутсайдера стоит прописка в высшем итальянском дивизионе, а потому он обязательно будет упираться вовсю. За клуб со дна таблицы играет его сравнительно неплохая результативность. За 11 туров после паузы он забил 15 мячей.

«Аталанта» — «Интер». Прогноз: Пашалич, Лукаку и Санчес зарубятся за 2-е место в Серии А В 9 из 10 последних матчей между соперниками в Бергамо голы забивались в обе стороны.

Однако этот факт значительно меркнет в сравнении с серьёзными проблемами в обороне. К слову, за 37 туров был пропущен аж 81 гол, что в среднем за игру составляет более двух мячей и является худшим показателем в лиге. А за те же 11 туров жёлто-красные доставали мяч из сетки своих ворот 25 раз.



«Парма» же непременно забивала в каждом матче после паузы и успела наколотить 20 штук. На таком фоне стоит подумать над ставкой ИТБ2 1.5 мяча за внушительный коэффициент 2.62. Вариант с подстраховкой — ИТБ2 1 мяча за 1.71.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Лечче» — «Парма»

Перед «Лечче» стоит вопрос выживания, однако справиться будет крайне тяжело. Дело в том, что «Парма» забивала в каждом из матчей после паузы и сейчас выглядит весьма уверенно, а у аутсайдера серьёзные проблемы с обороной. На наш взгляд, стоит взглянуть на ИТБ2 с мощным коэффициентом.



Ставка: индивидуальный тотал «Пармы» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.62.

