«Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз: Паризе, Стаал и Цуккарелло не справятся с канадцами

3 августа в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Миннесотой Уайлд». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Ванкувера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55, успех «Миннесоты» идёт у букмекеров за 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 3 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» (03.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 3 августа в 5:30 мск в Эдмонтоне на лёд арены «Роджерс Плэйс» выйдут «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд».

Эти команды не попали напрямую в первый раунд Кубка Стэнли, а потому сразятся в квалификационном раунде. В регулярном чемпионате они выступили практически одинаково: «Накерс» набрали 78 очков в 69 матчах и стали седьмыми на Западе, «дикари» с 77 баллами остались десятыми.

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Состав у канадцев выглядит интереснее. Здесь есть сразу несколько многообещающих молодых хоккеистов, которые всегда могут рассчитывать на помощь опытных игроков вроде Тайлера Тоффоли, Таннера Пирсона и Джей Ти Миллера. Возрастных исполнителей практически нет, после долгой паузы это может стать преимуществом.

Отдельный момент — прекрасное большинство. «Ванкувер» занимает четвёртое место в НХЛ по реализации лишнего, а в кубковых матчах спецбригады имеют колоссальное значение. Кроме того, вратарская линия у номинальных хозяев посильнее: Якоб Маркстрём вернулся в строй и готов выручать, а Деван Дабник и Алекс Стэлок не могут похвастать стабильностью.

У «Миннесоты» менее глубокий и ровный состав. Зак Паризе, Эрик Стаал и Матс Цуккарелло — это здорово, прогрессирует Кевин Фиала, но за ними в атакующей линии пропасть. С обороной дела обстоят заметно лучше, да и на чужой половине опытнейший Райан Сутер более чем заметен. И всё же нижние звенья у соперника интереснее.

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С большой долей вероятности именно этот фактор (а также действия вратарей) окажется ключевым. Подготовка получилась скомканной, потому физическая готовность возрастных хоккеистов «Уайлд» рискует стать проблемой. На наш взгляд, шансы канадского клуба в этой серии несколько выше.

Букмекеры выставляют практически равные котировки, что даёт возможность не мудрить и проверить итоговую победу «Ванкувера» за отличный коэффициент 1.95. Вариант посмелее — П1 в основное время, на него дают 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 3 августа 2020 года

По общему уровню соперники близки, но у «Миннесоты» гораздо больше возрастных игроков при меньшей глубине состава. Предсезонка получилась скомканной, времени нормально подготовиться не было. Скорее всего, у опытных хоккеистов возникнут проблемы с физической формой. Ростер у «Ванкувера» ровнее, опций в атаке больше. Плюс прекрасная реализация лишнего. Этого должно хватить для прохода в первый раунд Кубка Стэнли.

Ставка: итоговая победа «Ванкувера» за 1.95.