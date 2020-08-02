«Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз: Панарин, Бучневич и Георгиев найдут подход к Свечникову

3 августа во втором матче раунда плей-ин НХЛ «Каролина Харрикейнз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Каролины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, успех «Рейнджерс» идёт у букмекеров за 2.89.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.42.
Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» (03.08.2020)
Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.
Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.
По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В Торонто начнутся вторые матчи: в 19:00 мск на лёд «Скотиабанк-Арены» вновь выйдут «Каролина» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
В первой игре «ураганы» добыли победу со счётом 3:2. Никаких вопросов по справедливости результата не возникло. «Синерубашечники» проспали дебют и выглядели на этом отрезке слишком пассивно. В плей-офф такое не прощают. Четыре броска за весь первый период (против 12 у соперника) — до неприличия мало.
Похоже, Панарина с партнёрами выбил быстрый гол, «Харрикейнз» отличились уже спустя 61 секунду. У подопечных Дэвида Куинна упорно не работало большинство, хотя удалений и возможностей реализовать лишнего хватало у обеих сторон. Плюс травма шведского форварда Йеспера Фаста в одной из первых смен вынудила пойти на перестановки.
Главный вопрос теперь — состояние Игоря Шестёркина. На первый матч голкипер даже не переодевался, что вполне логично вызвало подозрения на предмет травмы. Главный тренер «Нью-Йорка» на пресс-конференции сказал, что не уверен в участии россиянина во втором поединке. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал от него конкретного ответа, ведь это плей-офф.
Хенрик Лундквист в последнее время удачно играл с «Каролиной», а вот в первом матче не выручил. Списать неудачу на опытного шведа никак не получится, но ничего особенного он не показал. Многое будет зависеть от состояния Шестёркина: его возвращение способно дать импульс полевым хоккеистам.
Ну а «Каролина» в порядке — бодрый хоккей, много движения, мало ошибок в своей зоне. Вполне логично, что подопечные Роба Бриндамура считаются фаворитом, но до новостей о состоянии Шестёркина лезть в исход слишком опасно. Предпочтём ИТМ 3 шайбы «Харрикейнз» за крепкий коэффициент 1.92.
Этот вариант хорош как с точки зрения логики, так и с точки зрения статистики. Чем дальше заходит серия, тем лучше команды знают друг друга. И тем ниже в большинстве случаев оказывается результативность. И второе — в восьми предыдущих очных встречах «ураганы» не могли преодолеть отметку в три гола. Доверимся цифрам.
Прогноз и ставки на матч «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3 августа
Первый матч справедливо остался за «ураганами», но у «Рейнджерс» отсутствовал Игорь Шестёркин. Его участие во второй игре под вопросом, а потому лезть в исход опасно. Возьмём ИТМ 3 шайбы «Каролины» за 1.82. В восьми предыдущих очных встречах клуб из Роли не мог преодолеть эту отметку, а «синерубашечники» наверняка проведут работу над ошибками.
Ставка: ИТМ 3 гола «Каролины» за 1.82.
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