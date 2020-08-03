«Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз: Евгений Малкин поведёт «Пенс» за собой, Прайс дрогнет

4 августа во втором матче раунда плей-ин НХЛ «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Питтсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» 4 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.91. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» (04.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 4 августа в 3:00 мск в Торонто на лёд «Стотиабанк-Арены» выйдут «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».

Соперники не смогли попасть в топ-4 Восточной конференции, а потому вынуждены проходить квалификационный раунд. Один матч уже сыгран. Надо сказать, что его результат вполне тянет на сенсацию. Проблемный «Монреаль», железно оставшийся бы без плей-офф в случае нормального завершения регулярного чемпионата, забрал победу.

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Забрал, конечно, на тоненького, в овертайме (3:2 ОТ). Тем не менее котировки букмекеров на вторую встречу абсолютно не изменились. Если подумать, то это вполне логично. Дело в том, что «Пингвинз» сыграли гораздо ниже своего уровня и выглядели весьма слабо. Но всё равно остановились в шаге от победы.

У «Хабс», разумеется, много выручал Кэри Прайс. 18 сейвов только в первом периоде, 39 по итогам всего матча. В то же время стоит отметить, что «Питтсбург» действовал прямолинейно и предсказуемо, да и брака было предостаточно. Если бы канадский клуб лучше наказывал за обрезы и потери, никакого овертайма бы не случилось.

Ждём от подопечных Майка Салливана работы над ошибками. Уровень хоккея оказался довольно средненьким. Понятно, что за один-два дня этого не исправить. Основная задача — осложнять жизнь Прайсу, создавать трафик и нагнетать давление на чужом «пятачке». Накануне не получалось, практически все броски голкипер «Канадиенс» видел.

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Не будем мудрить и возьмём лобовую победу «Питтсбурга» за 2.10. Щелчок по носу в первой игре должен раззадорить команду, а по уровню исполнителей перевес не вызывает сомнений. И второй момент — на гол Евгения Малкина дают 2.50, хотя сутки назад Джино был самым активным в своей команде.

Он нанёс восемь бросков, много обострял и постоянно лез на ворота. С реализацией не задалось, да и несколько ошибок смазали впечатление. Но при таком уровне энергии долго катать вхолостую Малкину не придётся.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» 4 августа 2020 года

В первой игре «Монреаль» сенсационно победил в овертайме. Очень много выручал Кэри Прайс, но «Питтсбург» помог вратарю стал героем. Минимальное давление на «пятачке», предсказуемые действия, большой процент брака. Ждём исправления ошибок и прогресса. Если Прайс не будет видеть все броски, победа от «пингвинов» никуда не денется.

Ставка №1: победа «Питтсбурга» за 2.10.

Ставка №2: гол Евгения Малкина за 2.50.