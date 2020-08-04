«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Худобин, Радулов и Гурьянов тормознут Маккиннона

Все четыре очные встречи в нынешнем сезоне остались за «шерифами».

6 августа в матче кругового турнира НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 6 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» (06.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз: Шестёркин усадит Лундквиста, Панарин расправит плечи Российский голкипер пропустил два матча из-за травмы, а его команда оказалась на краю пропасти.

Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии.64 августа в 1:30 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне выйдут «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

Соперники попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. Вплоть до середины августа угрозы вылета нет: предстоит провести три матча, которые, конечно, имеют кое-какое значение, но всё же не станут определяющими.

«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.

На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Правда, первые поединки кругового турнира сложились для соперников по-разному. «Колорадо» одержал киношную победу над «Сент-Луисом» (2:1). Висел на воротах Джордана Биннингтона (тот был очень хорош) весь первый период, а затем схватил удаление и пропустил.

Сравнять счёт удалось только на 46-й минуте. Казалось, овертайм неизбежен, но в концовке малый штраф получил Александр Стин. Решающую шайбу Назем Кадри оформил под рёв финальной сирены, за секунду до окончания. Естественно, времени отыграться у противника уже не осталось.

А вот «Даллас» не справился с управлением и отлетел от «Вегаса» (3:5). Тоже пропустил первым, однако уже к середине второго периода вёл с преимуществом в две шайбы. Вообще оборона у «шерифов» хорошая, действовать по счёту они умеют, а Бен Бишоп редко проваливается. Но тут случилось непонятное.

«Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз: Гальченюк, Паризе, Койву и Стаал сбавят обороты В первом матче «Ванкувер» схватил семь малых штрафов и даже не смог забить.

В третьем периоде подопечные Рик Боунесса умудрились пропустить трижды за пять минут. А пятый гол они получили уже в пустые ворота, когда пошли ва-банк в надежде отыграться. Вроде бы стартовые 40 минут получились более чем достойными, но пассивность в заключительном отрезке дорого обошлась.

Букмекеры считают «лавин» фаворитом. На первый взгляд это абсолютно логично: техассцы слабо провели отрезок перед приостановкой сезона, да и накануне потерпели чувствительное поражение. Но вот штука — сезонную серию они выиграли у «Эвеланш» всухую. Четыре победы из четырёх возможных, причём оппонент ни разу не забросил больше двух шайб.

Цифры солидные, игнорировать их не рискнём. Вполне возможно, что на этот раз тренерский штаб номинальных хозяев доверится Антону Худобину. Брать ли итоговую победу «Далласа» за 2.13 — дело вкуса, всё же «Колорадо» в порядке. Альтернативные варианты — 1Х за 1.68 или даже 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.32.

Прогноз и ставки на матч «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 6 августа 2020 года

Вообще в последнее время «Колорадо» выглядит лучше: победа в контрольном матче, яркий успех в предыдущей игре с действующим чемпионом «Сент-Луисом» (2:1). Однако сезонную серию «Даллас» забрал всухую — четыре победы из четырёх возможных. И ни разу не пропустил больше двух шайб. Доверимся статистике.

Ставка: «Даллас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.32.