«Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин, Кросби и Летанг захватят лидерство в серии

6 августа в третье матче раунда плей-ин НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Питтсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.46.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз»
Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» 6 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.28, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» (06.08.2020)
Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.
Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве матчей до конца сезона будет условным, игры принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.
По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 6 августа в 3:00 мск в Торонто на лёд «Стотиабанк-Арены» выйдут «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».
Соперники не смогли попасть в топ-4 Восточной конференции, а потому вынуждены проходить квалификационный раунд. Два матча позади, в серии равенство — 1-1. Первый сенсационно остался за «Хабс» в овертайме со счётом 3:2, во втором «Пенс» взяли довольно убедительный реванш (3:1).
Канадский клуб оказывает достойное сопротивление. Понятно, что глубина состава у соперника гораздо солиднее, да и подбор исполнителей мощнее. «Канадиенс» могут рассчитывать на полтора звена — этого слишком мало, чтобы биться на равных. Единственный вариант — контратаки после перехватов или потерь в средней зоне.
Главная надежда — Кэри Прайс, который находится в хорошем состоянии и много выручает. Именно он вытащил первый матч и до последнего оставлял партнёров в седле во втором. В то же время нельзя не отметить довольно качественную поддержку со стороны полевых: они старательно подчищают пятак и редко позволяют сопернику выходить на ударные позиции.
«Питтсбург» здорово провёл второй поединок. В атаке удавалось далеко не всё, но прогресс заметен. Единственное — Мэтт Мюррей недотерпел до «сухаря» всего 130 секунд, хотя выдал хорошую игру и в нужный момент сделал парочку важных сейвов. Преимущество номинальных гостей не вызывает сомнений, что видно по котировкам.
На лобовую победу Кросби с Малкиным всё так же предлагают чуть больше двойки. «Канадиенс» прекрасно понимают, что могут действовать только вторым номером и по возможности сушить игру, раскрываться нельзя. Пока получается неплохо, фаворит действительно встречает заметное сопротивление.
Проверим ИТМ 2 шайбы «Монреаля» за 2.09. За 120 минут подопечные Клода Жюльена сообразили всего три гола, а коэффициент превышает двойку. С созиданием у номинальных хозяев очевидные проблемы, а «Пенс» стали гораздо аккуратнее выходить из обороны в атаку.
Прогноз и ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» 6 августа
Вся угроза у «Хабс» исходит фактически от одной тройки, а удаляется «Питтсбург» мало и возможностей реализовать лишнего практически нет. «Монреаль» снова отдаст шайбу и будет действовать вторым номером, однако во втором матче фаворит гораздо аккуратнее выходил из обороны в атаку. Пожалуй, больше одного-двух голов канадцам вряд ли удастся сообразить.
Ставка: ИТМ 2 гола «Монреаля» за 2.09.
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